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Polisler bile bu tekniği öneriyor: Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Anahtarsız çalışma sistemi bulunan bir aracınız varsa, arabanın anahtarını mutlaka alüminyum folyoya sarın. Polislerin bile önerdiği bu uygulamanın sonuçlarına çok şaşıracaksınız.

Polisler bile bu tekniği öneriyor: Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın

Son model arabalarda anahtarsız çalıştırma sistemi bulunuyor. İlk duyduğunuzda harika bir sistemi gibi görünen anahtarsız araba kullanımı, hırsızlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Aracınızı hırsızlardan korumak istiyorsanız, arabanın anahtarını alüminyum folyoya sarın. Polislerin bile önerdiği bu uygulamasının sonuçlarını görünce çok şaşıracaksınız.

Anahtarsız çalışan arabalarda, aracı çalıştırmak için anahtarı elinize bile almanıza gerek kalmıyor. Anahtarsız çalıştırma sistemiyle aracınız siz yaklaştığınızda sizi tanıyor ve aracın kilidini açıyor. Teknolojik gelişmelerin çoğunda olduğu gibi bu sistemin de avantaj ve dezavantajları var.

Anahtarsız çalışma sisteminde, anahtarlarda bulunan çip araçta bulunan özel kodla iletişime geçerek arabanın sahibi yaklaştığında kapının açılmasını sağlıyor. Bir iletişim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Aracınızın içinde yer alan çip de anahtarınızdaki çipi tanıyıp siz olduğunuzdan emin olduktan sonra harekete geçip aracınızın kilidini açıyor. Bu sistemi harekete geçirmek için aracın 30 cm yakınında olmanız gerekiyor. Bu tarz bir aracınız varsa ve özel bir garajınız yoksa hırsızlar radyo sinyallerini manipüle ederek aracınıza girebiliyor.

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Bir İsveç sitesi olan ViBilägare’den aktarılanlara göre hırsızlar, aracınızda anahtarsız çalıştırma sistemi olup olmadığını öğrenmek için size alakasız bir anket bile yapıyorlarmış. Aracınızda bu özellik olmasını öğrenmeleri halinde işin teknik kısmına girişiyorlarmış. Araca bindikten sonra artık anahtara ihtiyaçları olmuyorlar. Siz durumun farkına varana kadar olay yerinden uzaklaşıp aracınıza istediklerini yapabiliyorlar. Aracınızı çaldıktan sonra da aracınıza atanmış olan özel kodu kendi istedikleri kodla değiştirebiliyorlar.

ARABANIZI NASIL KORUYACAKSINIZ?

Bir Alman şirketi, bu tip arabalar üzerinde çalışırken hırsızların denediği yöntemleri deneyerek anahtarsız çalışan araçların zayıf yönlerini tespit etmeye çalıştı. Farklı firmalara ait 22 farklı model araç denendi. Denemeler sonucunda bütün araçlar kolaylıkla çalındı.

Ancak deneyde yeni bir şey de fark ettiler. Aracınızın anahtarını alüminyum folyoyla sarmanız halinde radyo dalgaları ve elektronik sinyaller iletişime geçemiyorlar. Kısacası alüminyum folyo hırsızların aracınızı çalmasını engelliyor.

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