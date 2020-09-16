Polisler bile bu tekniği öneriyor: Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın

Son model arabalarda anahtarsız çalıştırma sistemi bulunuyor. İlk duyduğunuzda harika bir sistemi gibi görünen anahtarsız araba kullanımı, hırsızlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Aracınızı hırsızlardan korumak istiyorsanız, arabanın anahtarını alüminyum folyoya sarın. Polislerin bile önerdiği bu uygulamasının sonuçlarını görünce çok şaşıracaksınız.

Anahtarsız çalışan arabalarda, aracı çalıştırmak için anahtarı elinize bile almanıza gerek kalmıyor. Anahtarsız çalıştırma sistemiyle aracınız siz yaklaştığınızda sizi tanıyor ve aracın kilidini açıyor. Teknolojik gelişmelerin çoğunda olduğu gibi bu sistemin de avantaj ve dezavantajları var.

Anahtarsız çalışma sisteminde, anahtarlarda bulunan çip araçta bulunan özel kodla iletişime geçerek arabanın sahibi yaklaştığında kapının açılmasını sağlıyor. Bir iletişim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Aracınızın içinde yer alan çip de anahtarınızdaki çipi tanıyıp siz olduğunuzdan emin olduktan sonra harekete geçip aracınızın kilidini açıyor. Bu sistemi harekete geçirmek için aracın 30 cm yakınında olmanız gerekiyor. Bu tarz bir aracınız varsa ve özel bir garajınız yoksa hırsızlar radyo sinyallerini manipüle ederek aracınıza girebiliyor.