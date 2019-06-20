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Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta zihinsel yetersizliği bulunan 20 yaşındaki Arda Akile’ye polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri evinden aldıkları genci, ilk önce yunus ekiplerinin motoruna bindirdi. Motor üstünde çeşitli hediyeler verilen Akile, daha sonra polislerle birlikte 20’inci doğum günü pastasını kesti. Ailesinin de katıldığı doğum günü sürprizi sonunda Arda Akile polis aracıyla gezdirildi.

Polislere minnettarlığını dile getiren Arda'nın annesi Hatice Tanrıöver, “Sağ olsunlar emniyetten arkadaşlar bize güzel bir etkinlik düzenledi. En çok binmek istediği ise polis motoruydu. Polislerimize çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar” diye konuştu.

Arda’nın polisleri çok sevdiğini söyleyen dayı Mehmet Tanrıöver ise, “Bize güzel bir doğum günü oldu ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ederiz. Kendisi görüntü olarak 20 yaşında görünmüyor ama sağ olsunlar bize güzel bir doğum günü sürprizi yaşattılar. Polisleri, motoru ve polis aracını seviyor çok teşekkür ederim” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş polis doğum günü sürpriz

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