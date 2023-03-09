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Polislere saldırmıştı! Ayşegül Çınar'a hem hapis hem de para cezası

09.03.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ve bekçilere saldırdıkları iddia edilen oyuncu Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu'na hapis talebinde bulunulmuştu. Oyuncunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Çınar’ı 6 ay 22 gün hapis cezası ile 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı.

Polislere saldırmıştı! Ayşegül Çınar'a hem hapis hem de para cezası

Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdıkları iddia edilen oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Çınar’ı 6 ay 22 gün hapis cezası ile 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Çalıkoğlu ise 6 ayrı suçtan 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı

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İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

İddianamede Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu "şüpheli", aralarında polis, bekçi ve otel çalışanı da olan 14 kişi ise "şikayetçi" olarak yer alıyor. İddianameye göre, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Çalıkoğlu'nun telefonla konuşurken sesi yükselerek karşı tarafa hakaret ve tehdit yağdırdığı, diğer müşteriler de bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, Furkan Çalıkoğlu'nu rahatsızlık yarattığı için dışarı çıkması gerektiğini söylemesinin ardından arbede yaşandığı anlatılıyor.

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İddianamede, Ayşegül Çınar hakkında “Görevli Memura Hakaret", “Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran'da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise “Görevli Memura Hakaret", “Silahla Tehdit", “Görevi Yaptırmamak için Direnme", “Mala Zarar Verme", “Silahla Yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 9 aydan 22 yıl 1 aya kadar hapis talep ediliyor.

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