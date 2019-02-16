Polisten kaçtı İl Emniyetin kapısına çarpıp kaza yaptı

Olay, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi Adana Emniyet Müdürlüğü Nizamiye kapısı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik uygulaması yapan polis ekipleri 34 BEY 413 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Mert B. kaçmaya başladı.

POLİSTEN KAÇMAK İSTEDİ EMNİYETİN KAPISINA ÇARPARAK YAKALANDI

Uygulama noktasından kaçan Mert B., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Mert B. İl Emniyet Müdürlüğü nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Otomobil içerisinde bulunan yolcu konumundaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken tedavileri yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN ÇEŞİTLİ OYUNLAR OYNADI

Trafik polisleri Mert B.’in alkol testini almak istedi, bunun için sürücüye alkometreyi uzattılar. Mert B. alkol metreyi üflememek için kolunun ağrıdığını öne sürerek polise zorluk çıkardı. Sürücü Mert B.” Kolum çok ağrıyor, ağabey kolum çok ağrıyor. Ben veterinerim. Kolumu emniyete alın ondan sonra” diyerek alkolmetreyi üflemekte direndi. Daha sonra ayakta durmakta güçlük çeken Mert B. alkol metreyi üfledi. Mert B. 2.28 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü Mert B. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

(DHA / İHA)

