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Senegal iyi başladı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 19.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Senegal, Polonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Senegal'i Cionek (kendi kalesine) ve Niang'ın golleri galibiyete taşırken, Polonya'nın tek sayısını Krychowiak kaydetti.

Senegal iyi başladı

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Polonya ile Senegal karşılaştı. Maça iyi başlayan Senegal tehlikeli ataklar geliştirerek Polonya savunmasını zorladı. 37'de Gueye'nin şutu Cionek'e çarparak ağlara gitti ve Senegal devreyi 1-0 önde kapattı.

Afrika temsilcisi ikinci yarıya da hızlı başladı. 60. dakikada Mbaye Niang kaleci Szczesny'i çalımlayarak golü attı ve skor 2-0 oldu.

86'da Krychowia farkı bire indirse de bu gol Polonya'ya yetmedi ve Senegal sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçında Japonya da Kolombiya'yı 2-1 yenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya - Senegal FIFA 2018 Dünya Kupası Cionek M'baye Niang Krychowiak

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