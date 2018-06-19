Senegal iyi başladı

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Polonya ile Senegal karşılaştı. Maça iyi başlayan Senegal tehlikeli ataklar geliştirerek Polonya savunmasını zorladı. 37'de Gueye'nin şutu Cionek'e çarparak ağlara gitti ve Senegal devreyi 1-0 önde kapattı.

Afrika temsilcisi ikinci yarıya da hızlı başladı. 60. dakikada Mbaye Niang kaleci Szczesny'i çalımlayarak golü attı ve skor 2-0 oldu.

86'da Krychowia farkı bire indirse de bu gol Polonya'ya yetmedi ve Senegal sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçında Japonya da Kolombiya'yı 2-1 yenmişti.

