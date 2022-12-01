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Polonya karşısında penaltıyı kaçıran Messi maçın ardından açıklamalarda bulundu! "Kaçırdım ama..."

01.12.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin kaptanı Lionel Messi, Polonya'yı 2-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldikleri karşılaşmanın ardından konuştu. İşte yıldız oyuncunun o sözleri...

Polonya karşısında penaltıyı kaçıran Messi maçın ardından açıklamalarda bulundu! "Kaçırdım ama..."

Maç sonu açıklamalarına kaçırdığı penaltı ile başlayan Messi, "Penaltıyı kaçırdığım için kızgındım ama takım benim bu hatamdan sonra güçlendi. İlk golden sonra her şeyin değişeceğini biliyorduk" diye konuştu.

Meksika maçını kazanmalarının bu maçta çok işlerine yaradığını belirten Messi, son 16 turundaki rakiplerinin Avustralya olmasıyla ilgili ise, "Avustralya maçı çok zor olacak. Herkes herkesi yenebilir. Herşey çok dengeli gidiyor. Her zaman yaptığımız gibi en iyi şekilde hazırlanarak o maça çıkacağız. Sakin olmalı ve maç maç düşünmeliyiz. Şimdi başka bir Dünya Kupası başlıyor ve umarım bugün yaptıklarımızı sürdürmeye devam ederiz" diyerek açıklamalarını noktaladı.

jbjb

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