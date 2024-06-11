Polonya mağlubiyeti sonrası Milli Takım'da sürpriz! Montella acil olarak çağırdı...

EURO 2024 öncesi takımın en önemli bölgesi olarak görülen savunma hattında yaşanan problemler Montella'nın planlarını değiştirdi. Polonya mağlubiyeti sonrası karar veren İtalyan çalıştırıcı stoper mevkisine Serdar Saatçı'yı çağırdı.
Takımın savunmasından memnun kalmayan Montella, Serdar Saatçı'yı Milli Takım'a davet etti. Ekip arkadaşlarıyla konuşan Montella, savunma kurgusunda değişikliğe gideceğini ve taktikleri tamamen farklılaştıracağı öğrenildi.
Montella'nın aldığı bu karar neticesinde Serdar Saatçı'nın takıma çağırılması sosyal medyada sürpriz olarak nitelendirildi.