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Polonya mağlubiyeti sonrası Milli Takım'da sürpriz! Montella acil olarak çağırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.06.2024 17:12
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A Milli Takım'da EURO 2024 öncesi değişiklik yaşanıyor. Polonya karşısında alınan mağlubiyetin ardından kadroda değişikliğe gitmek isteyen Montella, stoper hattında problem yaşandığına karar verdi. Vincenzo Montella, Braga'dan Serdar Saatçı'yı A Milli Takım'a davet etti!

Polonya mağlubiyeti sonrası Milli Takım'da sürpriz! Montella acil olarak çağırdı...
Serdar Saatçı

Serdar Saatçı

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Braga
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EURO 2024 öncesi takımın en önemli bölgesi olarak görülen savunma hattında yaşanan problemler Montella'nın planlarını değiştirdi. Polonya mağlubiyeti sonrası karar veren İtalyan çalıştırıcı stoper mevkisine Serdar Saatçı'yı çağırdı.

ACİL OLARAK TAKVİYE İSTEĞİ

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Takımın savunmasından memnun kalmayan Montella, Serdar Saatçı'yı Milli Takım'a davet etti. Ekip arkadaşlarıyla konuşan Montella, savunma kurgusunda değişikliğe gideceğini ve taktikleri tamamen farklılaştıracağı öğrenildi.

SERDAR SAATÇI SÜRPRİZİ

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Montella'nın aldığı bu karar neticesinde Serdar Saatçı'nın takıma çağırılması sosyal medyada sürpriz olarak nitelendirildi.

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Serdar Saatçı euro 2024 milli takım montella
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