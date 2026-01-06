Mynet Trend

Polonyalı Oksana, Meryem oldu

Antalya'da Polonya vatandaşı Oksana Maria Kaminska, Müftülüğün WhatsApp hattı üzerinden İslam’ı araştırdı ve Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kendi isteğiyle “Meryem” ismini alan Kaminska için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

Manavgat İlçe Müftülüğü'nce yürütülen "Seyahatten Hidayete" projesi kapsamında kurulan ve İslam'ın temel prensipleri, ibadet anlayışı, cami adabı ve günlük hayattaki dini uygulamalar hakkında bilgi almak isteyen yabancı misafirler için kurulan "What is Islam?" isimli WhatsApp hattı üzerinden Manavgat Müftülüğüne ulaşan Polonya vatandaşı Oksana Maria Kaminska, yaptığı araştırmalar neticesinde Müslüman olmaya karar verdi.

Özellikle Kur'an-ı Kerim ve namaz ibadetinden etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladığını belirten Kaminska için Manavgat İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

ADI MERYEM OLDU

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, İslam dininin temel esasları hakkında Kaminska‘ya bilgiler verdi. Oksana Maria Kaminska, daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kendi isteğiyle "Meryem" ismini alan Kaminska için düzenlenen ihtida merasimi, Eroğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi. Merasim sonunda Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu, Meryem'i tebrik ederek, kendisine ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali, Temel Dini Bilgiler, Soru ve Cevaplarla İslam adlı eserler ve İslam diniyle ilgili çeşitli broşürler hediye etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

