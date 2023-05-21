POMEM 30. DÖNEM SONUÇLARI: 2023 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 30. Dönem ön başvuru sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

POMEM 30. dönem ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler POMEM 30. dönem ön başvuru sonuçları açıklamasına çevrildi. 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih arama motorlarında araştırılıyor. İşte, POMEM 30. dönem ön başvuruları hakkında merak edilenler...
POMEM 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.
Bilindiği üzere 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar ise 28 Kasım'da erişime açılmıştı.
Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.