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  4. POMEM 30. DÖNEM SONUÇLARI: 2023 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 30. Dönem ön başvuru sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

POMEM 30. DÖNEM SONUÇLARI: 2023 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 30. Dönem ön başvuru sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

21.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM 30. Dönem ön başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, önlisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10.600 kişi alınacak. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 30. Dönem ön başvuru sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte POMEM sonuçları sorgulama ekranı...

POMEM 30. DÖNEM SONUÇLARI: 2023 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, 30. Dönem ön başvuru sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

POMEM 30. dönem ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler POMEM 30. dönem ön başvuru sonuçları açıklamasına çevrildi. 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih arama motorlarında araştırılıyor. İşte, POMEM 30. dönem ön başvuruları hakkında merak edilenler...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

POMEM 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.

Bilindiği üzere 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar ise 28 Kasım'da erişime açılmıştı.

Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

  1. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılması bekleniyor.

POMEM 30. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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