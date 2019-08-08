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Pompalı tüfek dehşeti! Cinayet sebebi pes dedirtti

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GÜNDEM  | 08.08.2019 18:14 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, sokak ortasında tartıştığı Okan Demiralay'ı (25), pompalı tüfekle vurarak öldüren Gökhan Menekşe (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Menekşe'nin ifadesinde Demiralay'ı kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Pompalı tüfek dehşeti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Olay, dün akşam saatlerinde, 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Menekşe, yolda husumetli olduğu Okan Demiralay ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. İkilinin küfürleşmesi üzerine tartışma kavgaya dönüşünce Menekşe aracından aldığı pompalı tüfekle Okan Demiralay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Demiralay kanlar içinde yere yığılırken, Menekşe aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Demiralay ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Menekşe'yi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Menekşe saklandığı evde pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Gökhan Menekşe adliyeye sevk edildi. Menekşe'nin ifadesinde Okan Demiralay'ın kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Okan önceki tartışmamızda bana küfür etmişti. Sokakta karşılaşınca yeniden tartıştık. Sonra aracımdan pompalı tüfeği alarak ateş ettim" dediği öğrenildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan Menekşe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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eskişehir pompalı tüfek cinayeti

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ne olacak bizim sonumuz. daha 20-25 yaşındaki çocuklar cinayet işliyor. hemde ne için...
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