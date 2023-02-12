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Popescu depremzedeleri unutmadı! En değerli eşyasını satışa çıkardı

12.02.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000 yılında UEFA Kupası'nı ülkemize getirmeye başaran Kopenhag Parken Stadyumu'nda Arsenal ile UEFA Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş, penaltılar sonucunda kupayı müzesine götüren Sarı-Kırmızılılar'ın son penaltısını Popescu gole çevirmişti. Rumen oyuncudan depremzedelere büyük bir destek geldi. İşte detaylar...

Popescu depremzedeleri unutmadı! En değerli eşyasını satışa çıkardı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı deprem sonrası birçok vatandaşımız hayatını kaybederken, depremden zarar gören vatandaşlar için yardım ve destekler sürüyor.

Dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmeye gelirken, spor dünyasından da birçok kulüp ve isim afetzedelere yardım için kolları sıvadı. Birçok oyuncu değerli eşyalarını satışa çıkarırken, buralardan elde edilecek gelirleri ise depremzedeler için Türkiye'ye gönderiyorlar.

POPESCU TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

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17 Mayıs 2000 tarihinde Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olan UEFA Kupası zaferi yaşandı. Temscilcimiz Galatasaray finalde İngiliz devi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek kupayı ülkemize getirmişti.

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EN DEĞERLİ EŞYASINI SATIŞA ÇIKARDI

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Bu finalin son penaltısını ise Galatasaray'ın Rumen yıldızı Gheorghe Popescu atmıştı. Popescu'nun son penaltıyı attığı ve kupayı getirdiği kramponları, Rumen yıldızın da isteğiyle Menajer Bayram Tutumlu tarafından depremzedeler için satışa çıkarıldı. Bu satıştan elde edilecek gelir ise depremzedelere gönderilecek.

Sarı - kırmızılı futbolseverler ise, kramponları kulübün satın alarak Galatasaray Müzesi'nde sergilenmesini istiyor.

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