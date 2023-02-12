Popescu depremzedeleri unutmadı! En değerli eşyasını satışa çıkardı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı deprem sonrası birçok vatandaşımız hayatını kaybederken, depremden zarar gören vatandaşlar için yardım ve destekler sürüyor.

Dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmeye gelirken, spor dünyasından da birçok kulüp ve isim afetzedelere yardım için kolları sıvadı. Birçok oyuncu değerli eşyalarını satışa çıkarırken, buralardan elde edilecek gelirleri ise depremzedeler için Türkiye'ye gönderiyorlar.

POPESCU TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

17 Mayıs 2000 tarihinde Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olan UEFA Kupası zaferi yaşandı. Temscilcimiz Galatasaray finalde İngiliz devi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek kupayı ülkemize getirmişti.

EN DEĞERLİ EŞYASINI SATIŞA ÇIKARDI

Bu finalin son penaltısını ise Galatasaray'ın Rumen yıldızı Gheorghe Popescu atmıştı. Popescu'nun son penaltıyı attığı ve kupayı getirdiği kramponları, Rumen yıldızın da isteğiyle Menajer Bayram Tutumlu tarafından depremzedeler için satışa çıkarıldı. Bu satıştan elde edilecek gelir ise depremzedelere gönderilecek.

Sarı - kırmızılı futbolseverler ise, kramponları kulübün satın alarak Galatasaray Müzesi'nde sergilenmesini istiyor.

