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Popkek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Nisan'a özel çocuklar için eğlenceli bir tarif hazırladık. Bu özel günde dışarı çıkamıyoruz ama evde de canımızı sıkmıyoruz. Bu eğlenceli popkek tarifi sayesinde güzel bir gün geçirebiliriz. İşte çocuklara özel 23 Nisan tarifi.

Popkek tarifi

Çocuklarla birlikte mutfağa girmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. 23 Nisan'a özel hazırladığımız rengarenk popkek tarifini siz de denemek ister misiniz?

MALZEMELER

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı
1 su bardağı süt
2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
1 paket kabartma tozu
Metal para şeklinde satılan bitter çikolata
Pasta süsleri

YAPILIŞI

Derin bir kaba önce bir su bardağı şekerinizi dökün, üzerine üç adet yumurtanızı kırın ve çırpıcı yardımıyla düşük devirde çırpmaya başlayın. Ardından çırpıcının devrini yükseltip karışım köpüklü bir kıvam alıncaya kadar (şeker tamamen eriyene kadar) çırpmaya devam edin.

Elde ettiğimiz karışıma bir su bardağı sütünüzü, bir tatlı kaşığı vanilya özütünü ve eritip oda sıcaklığına getirdiğiniz yarım su bardağı tereyağını ekleyip düşük devirde çırpmaya devam edin.

Ardından iki buçuk su bardağı unu ve kabartma tozunu küçük bir elek yardımıyla eleyerek karışımın üzerine ilave edin. Akıcı kıvamda bir hamur elde edene kadar çırpıcınız yardımıyla öncelikle düşük devirde sonrasında yüksek devirde sürekli aynı yönde olacak şekilde karıştırın.

Elde ettiğimiz hamuru tercihinize göre silikon ya da kağıt muffin kalıplarına paylaştırın, eşit olarak dağıtmakta sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorsanız hamurunuzu krema veya krem şanti için kullandığınız bir şekillendiriciye boşaltıp kalıplara paylaştırabilirsiniz.

Tepsiye dizdiğiniz kalıpları önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. Bir kürdan yardımıyla kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Pişen keklerinizi kalıplarından çıkarabileceğiniz gibi kalıptan çıkarmadan da sonraki adımları uygulayıp servis edebilirsiniz.

Kekleri bir kenarda soğumaya bırakın. Bu sırada metal para şeklindeki bitter çikolatalarımızı (tercihinize göre sütlü çikolata da olabilir) benmari usulü eritin.

Keklerinizin kalıbın üstünde kalan kısmını hafifçe erittiğiniz çikolata dolu kaba daldırın ve fazla çikolatanın akması için hafifçe sallayın, ardından çikolatanın donması için kısa bir süre bekleyin. Çikolatayla kaplanan keklerinizin üzerini çikolata tam donmadan dilerseniz fındık, badem, fıstık ya da pasta süsleriyle süsleyebilirsiniz.

Daha sonra kekleri birbirine değmeyecek şekilde yan yana dizerek donmasını için bekleyin. Servis yaparken üzerine tahta çubuk geçirip ikram edebilirsiniz.

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