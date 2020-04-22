Popkek tarifi

Çocuklarla birlikte mutfağa girmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. 23 Nisan'a özel hazırladığımız rengarenk popkek tarifini siz de denemek ister misiniz?

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 paket kabartma tozu

Metal para şeklinde satılan bitter çikolata

Pasta süsleri

YAPILIŞI

Derin bir kaba önce bir su bardağı şekerinizi dökün, üzerine üç adet yumurtanızı kırın ve çırpıcı yardımıyla düşük devirde çırpmaya başlayın. Ardından çırpıcının devrini yükseltip karışım köpüklü bir kıvam alıncaya kadar (şeker tamamen eriyene kadar) çırpmaya devam edin.

Elde ettiğimiz karışıma bir su bardağı sütünüzü, bir tatlı kaşığı vanilya özütünü ve eritip oda sıcaklığına getirdiğiniz yarım su bardağı tereyağını ekleyip düşük devirde çırpmaya devam edin.

Ardından iki buçuk su bardağı unu ve kabartma tozunu küçük bir elek yardımıyla eleyerek karışımın üzerine ilave edin. Akıcı kıvamda bir hamur elde edene kadar çırpıcınız yardımıyla öncelikle düşük devirde sonrasında yüksek devirde sürekli aynı yönde olacak şekilde karıştırın.