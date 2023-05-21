MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! İstanbul'u terk edip...

Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! İstanbul'u terk edip...

21.05.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yıllara damgasını vuran 'Popstar' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan Firdevs Güneş gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun süredir medyada yer almayan Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Popstar Firdevs'e dair merak edilenler...

Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! İstanbul'u terk edip...

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar o yıllarda reyting rekorları kırmıştı.

Yarışmaya katılan yarışmacılar da aynı yarışma gibi hafızalara kazındı. 13 hafta süren yarışmada Abidin ve Firdevs finale kalmış ve şampiyon Abidin olmuştu.

O dönem büyük bir şöhret yaşayan Firdevs Güneş yıllar sonra Habertürk'e konuştu. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Popstar Firdevs ne yapıyor?

DFGD

İSTANBUL'U TERK ETTİ

2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve şimdilerde hayatını Bolu'da sürdüren Popstar Firdevs İstanbul'u terk etmiş...

TK9mLPrZ4SXzKHFr-636452373559421139
"İstanbul'da olması muhtemel deprem nedeniyle memleketim Bolu'ya yerleştim" diyen eski yarışmacı sahne hayatına da devam ettiği şu sözlerle ifade etti:

Ekran Alıntısı

"Burası zaten küçük bir cennet. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sayesinde gelişmeye ve korunmaya devam ediyor. Sahne çalışmalarım devam ediyor. Büyük hırsları olan biri değilim. Yaşamımda huzur ve mutluluk ön planda. Mutlu bir evliliğim ve çok sevdiğim sokak hayvanlarım ile güzel bir çevrem var. Anı yaşıyorum..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeffaf kıyafetle Cannes'da! Kıvrımlarıyla tanınan modele şaşırtan eleştiriŞeffaf kıyafetle Cannes'da! Kıvrımlarıyla tanınan modele şaşırtan eleştiri
Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı
Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdıSütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesine beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
popstar Armağan Çağlayan medya

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yollarını ayırıyor mu?

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ yollarını ayırıyor mu?

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Mansur Yavaş'tan Bakan Soylu'ya tepki

Mansur Yavaş'tan Bakan Soylu'ya tepki

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.