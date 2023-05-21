Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı! İstanbul'u terk edip...

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar o yıllarda reyting rekorları kırmıştı.

Yarışmaya katılan yarışmacılar da aynı yarışma gibi hafızalara kazındı. 13 hafta süren yarışmada Abidin ve Firdevs finale kalmış ve şampiyon Abidin olmuştu.

O dönem büyük bir şöhret yaşayan Firdevs Güneş yıllar sonra Habertürk'e konuştu. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Popstar Firdevs ne yapıyor?

İSTANBUL'U TERK ETTİ

2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve şimdilerde hayatını Bolu'da sürdüren Popstar Firdevs İstanbul'u terk etmiş...



"İstanbul'da olması muhtemel deprem nedeniyle memleketim Bolu'ya yerleştim" diyen eski yarışmacı sahne hayatına da devam ettiği şu sözlerle ifade etti:

"Burası zaten küçük bir cennet. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sayesinde gelişmeye ve korunmaya devam ediyor. Sahne çalışmalarım devam ediyor. Büyük hırsları olan biri değilim. Yaşamımda huzur ve mutluluk ön planda. Mutlu bir evliliğim ve çok sevdiğim sokak hayvanlarım ile güzel bir çevrem var. Anı yaşıyorum..."



