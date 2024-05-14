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Popstar Mehtap'ın Bülent Ersoy ile anısı herkesi şoke etti! 'Ayaklarına masaj yaptım...' diyerek anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.05.2024 15:54
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu 'Popstar Alaturka' ile hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz programa dair açıklamalarıyla yeniden gündem oldu. Popstar Mehtap'ın Bülent Ersoy ile anısı duyan herkesi adeta şoke etti.

Popstar Mehtap'ın Bülent Ersoy ile anısı herkesi şoke etti! 'Ayaklarına masaj yaptım...' diyerek anlattı

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz güçlü sesi ve kendine has tarzı ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Yarışmanın ardından müzik kariyerine devam eden Popstar Mehtap şimdilerde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Popstar Mehtap Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu 'Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu oldu. Popstar dönemine dair samimi itiraflarda bulunan Popstar Mehtap Bülent Ersoy ile ilgili anlattığı bir anısı ile sosyal medyayı salladı.

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Yarışma süresince en büyük desteği Armağan Çağlayan'dan aldığını söyleyen Mehtap Yılmaz, sonrasında Bülent Ersoy’un da kendisini desteklediğini ve en sinirli anında bile Bülent Ersoy’u sakinleştiren kişinin kendisi olduğunu dile getirdi.

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'AYAKLARINA MASAJ YAPTIM...'

Diva ile bir anısını da anlatan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: ''Bir gün kulisine gittim, yalnız başına oturuyordu. Onda kendimi gördüm. Ayaklarına masaj yaptım. Sinirli olduğunda beni görünce sakinleşir, onunla farklı bir ilişkimiz var.'' dedi.

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Popstar Mehtap'ın Bülent Ersoy ile bu anısı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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