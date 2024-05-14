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Sevgilisiyle 1 yıldır görüşemiyor! Hatice'den olay sözler! 'Yatakta başka bir kadınla görsem...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.05.2024 15:09
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Seçim kombinleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hatice, Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Hatice sevgilisi Ali Kemal'e çok güvendiğini dile getirdi ve 'Yatakta başka bir kadınla görsem inanmam.' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisiyle 1 yıldır görüşemiyor! Hatice'den olay sözler! 'Yatakta başka bir kadınla görsem...'

90’lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Son dönemde seçim kombinleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk olan Hatice sevgilisi Ali Kemal ile tanışma hikayesini de anlattı. Sevgilisi ile sosyal medya üzerinden tanıştığını dile getiren Hatice 6 senedir birlikte olduğu sevgilisi ile 1 yıldır görüşemediğini de söyledi.

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Demet Akalın, ünlü ismin bu açıklamasının ardından 'Hatice siz zaten ayrılmışsınız. Senin haberin yokmuş' diyerek güldü.

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'CİNSİYET DEĞİŞTİRİRİM...'

Sevgilisine sonsuz güvendiğini de dile getiren Hatice 'Yatakta başka bir kadınla görsem inanmam. Çünkü yapmaz. Ali Kemal yaparsa ben cinsiyet değiştiririm. Ona o kadar güveniyorum' dedi.

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Hatice sosyal medya sevgilisi ünlü şarkıcı
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