Sevgilisiyle 1 yıldır görüşemiyor! Hatice'den olay sözler! 'Yatakta başka bir kadınla görsem...'

90’lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Son dönemde seçim kombinleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk olan Hatice sevgilisi Ali Kemal ile tanışma hikayesini de anlattı. Sevgilisi ile sosyal medya üzerinden tanıştığını dile getiren Hatice 6 senedir birlikte olduğu sevgilisi ile 1 yıldır görüşemediğini de söyledi.

Demet Akalın, ünlü ismin bu açıklamasının ardından 'Hatice siz zaten ayrılmışsınız. Senin haberin yokmuş' diyerek güldü.

'CİNSİYET DEĞİŞTİRİRİM...'

Sevgilisine sonsuz güvendiğini de dile getiren Hatice 'Yatakta başka bir kadınla görsem inanmam. Çünkü yapmaz. Ali Kemal yaparsa ben cinsiyet değiştiririm. Ona o kadar güveniyorum' dedi.