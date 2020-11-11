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Popüler çay ikramınız olacak: İşte mis kokusuyla tarçınlı rulo tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.11.2020 12:34 | Son Güncelleme:
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Popüler çay ikramınız olacak: İşte mis kokusuyla tarçınlı rulo tarifi

Haşhaşlı, cevizli çöreğin eşsiz tadını biliyoruz ancak şimdi sizi popüler bir lezzet olmaya aday tarçınlı çörek tarifiyle buluşturuyoruz.

Tarçın ve tereyağı ile sarılmış bir tür çörek olan bu hamur işi misafirlerinize ikram edeceğiniz, akşam çaylarınızın vazgeçilmez yiyeceği olacak.

TARÇINLI RULO MALZEMELERİ

Hamuru için;

3 su bardağı un
50 gram toz şeker
1/2 çay kaşığı tuz
1 paket maya
1/2 su bardağı tam yağlı süt
1/4 su bardağı su
3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
1 büyük yumurta

Dolgusu için;

3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı , oda sıcaklığına yumuşatılmış
1 yemek kaşığı toz tarçın
50 gram esmer şeker

TARÇINLI RULO YAPILIŞI

Fırını önceden 180 ° C'ye ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt koyun. Un, şeker, tuz ve mayayı geniş bir kapta çırpın. Kenara koyun.

Isıya dayanıklı bir kapta sütü, suyu ve tereyağını karıştırın. Kuru malzemeleri dökün, yumurtayı ekleyin ve yumuşak bir hamur oluşturana kadar karıştırın veya mikserinizi kullanın.

Unlu ellerle hafifçe unlanmış bir yüzeyde hamuru 3 dakika yoğurun. Hafifçe yağlanmış bir kaseye koyun üzerini örtün ve yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Hamuru merdaneyle dikdörtgen bir şekilde açın. Üzerine yumuşatılmış tereyağı sürün. Tarçın ve şekeri karıştırın. Hamurun her tarafına serpin. Hamuru sıkıca rulo şeklinde sarın. 10-12 eşit rulo halinde kesin ve tepsiye dizin.

60 dakika sıcak bir ortamda kabarmasına izin verin. Ruloların boyutları iki katına çıktıktan sonra fırına koyun. Hafifçe kızarana kadar 25-28 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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