YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Porjmos katliamı Akçay’da anıldı

Porjmos katliamı Akçay’da anıldı

03.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Dünya Savaşı Nazi Almanya’sı tarafından Romanlara karşı işlenen Roman Soykırımı’nın kurbanlarını anmak “Poratmos Anma Programı” gerçekleştirildi.

Porjmos katliamı Akçay’da anıldı

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu tarafından Akçay Mahallesi iskelesinde düzenlenen “Poratmos Anma Programı”na katıldı.

İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazi Almanyası ile müttefikleri tarafından Romanlara karşı işlenen Roman Soykırımı’nın kurbanlarını anmak maksadıyla her sene dünyada ve ülkemizdeki Roman lokasyonlarında yapılan anma etkinlikleri çerçeveisinde Akçay sahilinde program gerçekleştirildi.

Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Halim Taşkara, törende yaptığı konuşmada, “İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazi Almanyası ile müttefikleri tarafından Romanlara karşı işlenen Roman Soykırımı’nın (Porajmos) kurbanlarını anmak maksadıyla her sene dünya da ve ülkemizdeki roman lokasyonlarında törenler düzenlenmemektedir. Bu gününün seçilme nedeni, 1944 yılı 2 ile 3 Ağustos tarihleri arasındaki gecede başta kadınlar, çocuklar ve yaşlı insanlar olmak üzere 2 bin 897 Romanın Auschwitz toplama kampındaki Çingene aile kampında topluca öldürülmesidir. Soykırım dahilinde öldürülmüş kurbanların sayısına dair tahminler 220 bin ile 750 bin arasında değişmektedir. Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu organizasyonunda bizde bu acı tarihi soykırımı gerek sonraki kuşak romanlara gerekse, akrabalarımızın yaşadığı bu elim hadiseyi genel ve lokal kamuoyu nezdinde yad ediyoruz” dedi.
Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Halim Taşkara, açıklamanın sonunda Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve katılımcıları, barış ve adaletin tesis edildiği bir dünya temennisiyle her bir canı temsilen denize çiçek bırakmaya davet etti.
Soykırıma uğrayanların anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup ardından barış ve adaletin tesis edildiği bir dünya temennisiyle her bir canı temsilen denize çiçekler bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandıIğdır'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Çocukların çığlığı faciayı önlediÇocukların çığlığı faciayı önledi
Mersin’de keçiboynuzu hırsızları jandarma ekiplerince yakalandıMersin’de keçiboynuzu hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:28
Yatsı
22:00

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Balya eczanesi
Balya
Tok eczanesi
Manyas
Yildirimin eczanesi
Sindirgi
Merkez eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Deniz eczanesi
Ayvalik
Dikmen eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.