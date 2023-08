Porjmos katliamı Akçay’da anıldı

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu tarafından Akçay Mahallesi iskelesinde düzenlenen “Poratmos Anma Programı”na katıldı.

İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazi Almanyası ile müttefikleri tarafından Romanlara karşı işlenen Roman Soykırımı’nın kurbanlarını anmak maksadıyla her sene dünyada ve ülkemizdeki Roman lokasyonlarında yapılan anma etkinlikleri çerçeveisinde Akçay sahilinde program gerçekleştirildi.

Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Halim Taşkara, törende yaptığı konuşmada, “İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazi Almanyası ile müttefikleri tarafından Romanlara karşı işlenen Roman Soykırımı’nın (Porajmos) kurbanlarını anmak maksadıyla her sene dünya da ve ülkemizdeki roman lokasyonlarında törenler düzenlenmemektedir. Bu gününün seçilme nedeni, 1944 yılı 2 ile 3 Ağustos tarihleri arasındaki gecede başta kadınlar, çocuklar ve yaşlı insanlar olmak üzere 2 bin 897 Romanın Auschwitz toplama kampındaki Çingene aile kampında topluca öldürülmesidir. Soykırım dahilinde öldürülmüş kurbanların sayısına dair tahminler 220 bin ile 750 bin arasında değişmektedir. Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu organizasyonunda bizde bu acı tarihi soykırımı gerek sonraki kuşak romanlara gerekse, akrabalarımızın yaşadığı bu elim hadiseyi genel ve lokal kamuoyu nezdinde yad ediyoruz” dedi.

Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Halim Taşkara, açıklamanın sonunda Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve katılımcıları, barış ve adaletin tesis edildiği bir dünya temennisiyle her bir canı temsilen denize çiçek bırakmaya davet etti.

Soykırıma uğrayanların anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup ardından barış ve adaletin tesis edildiği bir dünya temennisiyle her bir canı temsilen denize çiçekler bırakıldı.