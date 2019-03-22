Porsche Cayenne Coupe bildiklerimizden fazlasını göstermiyor!

Herkes Porsche’nin son zamanlarda sadece önümüzdeki sonbaharda yola çıkaracağı büyük yıldızı Taycan ile meşgul olduğunu düşünüyordu. Ancak biliyorduk ki Alman otomobil üreticisi 2019 yılı için bir başka sürpriz model üzerinde daha çalışıyordu. Bu model Porsche Cayenne Coupe idi.
Geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında çekilen casus fotoğraflarla bunu defalarca teyit ettik. Hatta modelin casus kameraların objektifine yakalandığı ilk tarih Temmuz 2018’di. Yaklaşık dokuz ay önce görüntülenen bu prototip geliştirme süreci tamamlanmış ve üretime hazır görünüyordu. Buna güvenerek modelin lansman ve piyasaya çıkış tarihini en geç 2018’in son çeyreği olarak tahmin ettik. Ancak nedense uzun bir süre Porsche’den resmi bir açıklama gelmedi taa ki bugüne kadar. Porsche bizleri daha fazla bekletmemek için modelin bir eskizini yayımladı. Gerçi hiç yayımlamasaydı da olurdu. Çünkü zaten onu çok yakında, belki de haftalar içinde yapılacak bir lansmanda tamamen görebileceğiz.
Son dönemde sektörde yükselişe geçen coupe-SUV segmentini zaten diğer premium markaların BMW X6, Mercedes-Benz GLE ve Audi Q8 gibi modellerinden çok net biliyoruz. Cayenne’nin coupe versiyonu da bunlardan pek de farklı olmayacaktır.
Tasarım bir kenara Porsche’nin bu modelde yapması gereken şey onu SUV serisinde klasik Cayenne’den daha lüks bir yerde konumlandırmak ve motor seçeneklerinde ayrıcalıklı kılabilmek için motorları alabildiği kadar Lamborghini Urus’tan almak olacaktır. Porsche Cayenne Coupe böylece fiyat listesinde mevcut sürümden bir adım daha yüksekte yer alacak ve daha farklı bir kesime hitap edebilecektir.
Öte yandan mevcut Cayenne geçtiğimiz yıl 71.500 adet sattı. Bu da onu Macan’dan sonra markanın en popüler modeli yapıyor. Bu nedenle Alman otomobil üreticisinin ürün yelpazesini bu noktadan genişletmeye karar vermesi gayet yerinde olmuş. Bu karar marka satışlarının büyük bir bölümünü temsil eden SUV segmentini daha da güçlendirecektir.
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