Hamsi ile pilavın muhteşem uyumu: Hamsili Pilav!

Hamsili pilav özellikle Karadeniz Bölgesi’nde büyük sinilerin içerisinde hazırlanıyor. Ancak siz evinizde daha küçük porsiyonlarla da hamsili pilav yapabilirsiniz. Peki nasıl? Cevabı yazımızda.

PORSİYONLUK HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

1 kilogram hamsi

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dereotu

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI