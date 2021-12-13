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Hamsi ile pilavın muhteşem uyumu: Hamsili Pilav!

13.12.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında çok önemli bir yeri olan pilav ve Karadeniz’in incisi hamsinin birleşimiyle muhteşem bir tat ortaya çıkıyor: Hamsili pilav, her yaştan pek çok kişinin beğendiği bir lezzet olarak sofralardaki yerini alıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çok sık yapılan hamsili pilavı bu çok pratik tarifle mutfağınıza taşıyabilirsiniz.

Hamsi ile pilavın muhteşem uyumu: Hamsili Pilav!

Hamsili pilav özellikle Karadeniz Bölgesi’nde büyük sinilerin içerisinde hazırlanıyor. Ancak siz evinizde daha küçük porsiyonlarla da hamsili pilav yapabilirsiniz. Peki nasıl? Cevabı yazımızda.

PORSİYONLUK HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kilogram hamsi

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 adet soğan

  • 2 çorba kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü

  • 2 yemek kaşığı dereotu

  • 1,5 su bardağı sıcak su

  • 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Hamsilerin orta kılçıklarını çıkartıp temizleyin.

  • Balıkları süzgece koyup bol suda yıkayın ve süzülmeye bırakın.

  • Soğanınızı yemeklik doğrayın.

  • Sıcak ama kaynamayan suya kuş üzümlerinizi koyun ve 5 dakika bekletin.

  • Sonrasında üzümlerin suyunu süzerek kenarda bekletin.

  • Pirincinizi ılık suda 5-6 dakika bekletin. Bol suda yıkadığınız pirinçleri bir kenara alın.

  • Dereotlarını ince ince şekilde doğrayın.

  • Porsiyonluk hamsili pilavı pişirmek için tek kişilik güveç kapları kullanabilirsiniz.

  • Tencerede bir çorba kaşığı tereyağını eritin. Soğanlarınızı koyarak pembeleşinceye kadar kavurun.

  • Dolmalık fıstıkları da ekleyip 1-2 dakika karıştırarak pişirin.

  • Pirinci ekleyin ve üzeri şeffaf bir renk alana kadar kavurun. Ardından kuş üzümlerini ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Karabiber ekleyin. İsteğe bağlı olarak yenibahar ve tarçın da kullanabilirsiniz.

  • Sıcak suyunu ekleyip, hafifçe karıştırın ve ocağın altını kısın.

  • Pilav suyunu çekmeye yakın dereotunu ilave ederek demlenmeye bırakın.

  • Kullanacağınız güveç kaplarının tabanına ve yan duvarlarına tereyağı sürün.

  • Balıkların sırt kısmı güvecin zeminine gelecek şekilde tabana ve yan duvarlara tek tabaka şeklinde hamsileri dizin.

  • Dinlendirdiğiniz pilavınızdan alarak hamsilerin üzerine koyun.

  • Pilavın üst kısmını balıkların deri kısmı yukarıda kalacak şekilde kapatın. Yana taşan hamsileri de pilavın üzerine sıkıca kapatın.

  • Üzerlerine oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını fırça ile sürün.

  • Güveçleri, tabanına bir miktar sıcak su koyduğunuz fırın tepsisine alın.

  • 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

  • Hamsilerin üzeri nar gibi kızarınca güveçleri fırından alın ve sıcak olarak servis yapın.
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