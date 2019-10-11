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Portakal kompostosu tarifi, Portakal kompostosu nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 11.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Portakal kompostosu tarifi, kış mevsiminin en güzel içeceği olacak. Kışın taze portakallarını kullanarak hazırlayacağınız portakal kompostosu, yemeklerin yanında afiyetle içebileceğiniz bir içecek. Asitli içeceklere veda etmenize yardımcı olacak portakal kompostosu nasıl yapılır diyenler için detaylı bir şekilde tarifini aktarıyoruz, buyursunlar.

Portakal kompostosu tarifi, Portakal kompostosu nasıl yapılır?

Portakal kompostosu, mayhoş aromasıyla kış mevsiminin en sevilen içeceklerinden olmaya aday. Üstelik portakal kompostosu yapılışı da son derece basit. Yemeklerin yanında fresh bir tat gelsin istiyorsanız portakal kompostosu tarifini mutlaka denemelisiniz.

PORTAKAL KOMPOSTOSU TARİFİ MALZEMELERİ
4 adet portakal
300 gram toz şeker
Su

YAPILIŞI
İlk olarak portakal kabuklarını soyun. Portakal üzerinde olan beyaz lifleri ayıklayıp tencereye alın, şekerle birlikte tencereye koyun ve üzerini örtecek kadar su ilave edin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Portakalları bölün ve içindeki çekirdekleri çıkartın. Kaynattığınız tencerenin içine portakal dilimlerini ekleyin.
10 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğuk bir şekilde içebilirsiniz.

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