Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Kilo vermeyi hızlandırıyor

Amazon yağmur ormanlarında çalılar üzerinde yetişen camu camu, görünümüyle küçük bir elmayı andırıyor. Ekşi tada sahip meyvenin en dikkat çekici özelliği ise besin içeriği.

Haberde aktarılan verilere göre camu camu, karşılaştırılan porsiyon bazında portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini, yaban mersininden ise yaklaşık 5 kat daha fazla antioksidan polifenol içeriyor.

C vitamininin meyvenin ağırlığının yüzde 3'üne kadar çıkabildiği belirtiliyor. Camu camu ayrıca aminoasitler, B vitamini ve çeşitli mineraller de içeriyor.

Amazon bölgesindeki yerel topluluklar tarafından uzun zamandır hem besin olarak hem de geleneksel amaçlarla kullanılan meyve, son yıllarda “süper gıda” olarak da popülerlik kazanmış durumda.

FARELER ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Kanada'daki Laval Üniversitesi'nden Prof. Andre Marette ve ekibi, camu camunun obezite ve metabolizma üzerindeki olası etkilerini araştırdı.

Deney kapsamında fareler iki gruba ayrılarak şeker ve yağ oranı yüksek besinlerle beslendi. Gruplardan birine her gün camu camu özütü de verildi.

Sekiz haftanın sonunda camu camu özütü verilen farelerin, diğer gruptaki farelere kıyasla yüzde 50 daha az kilo aldığı görüldü.

Araştırmacılar, bu sonucu camu camunun dinlenme halindeki metabolizmayı ve dolayısıyla enerji harcamasını artırmış olabileceği ihtimaliyle ilişkilendirdi.

Ancak bu sonuçların fare deneylerinden elde edildiğini ve aynı etkinin insanlarda gösterilmiş olmadığını özellikle belirtmek gerekiyor.

KAN ŞEKERİ VE İNSÜLİN ÜZERİNDE DE İNCELENDİ

Araştırmada camu camu özütü verilen farelerde glikoz toleransının ve insülin duyarlılığının da iyileştiği bildirildi.

Araştırmacılar özellikle metabolik sendrom açısından bu sonuçlarla ilgileniyor. Metabolik sendrom; yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, kan yağlarındaki bozukluklar ve karın çevresindeki aşırı yağlanma gibi birden fazla risk faktörünün bir arada bulunmasıyla ilişkilendiriliyor. Araştırma sonuçlarına göre de kilo vermeyi hızlandırdığı pozitif etkileri arasında yer alıyor.

BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu bağırsak mikrobiyotasıyla ilgiliydi.

Prof. Marette, camu camu verilen farelerin bağırsak mikrobiyotasında değişiklikler gözlemlediklerini belirtti. Bunlar arasında A. muciniphila bakterisinin artması ve bazı Lactobacillus bakterilerinin azalması da bulunuyor.

Araştırmacılar daha sonra camu camu tüketen farelerden alınan bağırsak bakterilerini, bağırsak mikrobiyotası bulunmayacak şekilde yetiştirilen farelere aktardı. Benzer metabolik etkilerin geçici olarak ortaya çıkması, araştırmacılara camu camunun gözlenen etkilerinin en azından bir bölümünün bağırsak mikrobiyotası üzerinden gerçekleşebileceğini düşündürdü.

SIRADA İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VAR

Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Marette, elde edilen sonuçların ardından camu camunun insanlarda da benzer metabolik etkiler oluşturup oluşturmadığını araştırmak istediklerini belirtti.

Dolayısıyla mevcut çalışma, camu camunun insanlarda kilo verdirdiğini ya da obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarını önlediğini kanıtlamıyor. Bulgular, meyvenin içerdiği bileşenlerin metabolizma üzerindeki potansiyel etkilerinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğine işaret ediyor.

CAMU CAMU NASIL TÜKETİLİYOR?

Oldukça ekşi olan camu camu doğrudan yenebilse de meyvenin en yaygın tüketim şekillerinden biri toz haline getirilmesi. Camu camu tozu smoothie'lere karıştırılabiliyor, yoğurdun veya salataların üzerine eklenebiliyor.

Yüksek C vitamini ve polifenol içeriğiyle dikkat çeken bu Amazon meyvesinin metabolizma üzerindeki olası faydalarının insanlar için geçerli olup olmadığını ise yapılacak yeni araştırmalar gösterecek.