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Portakalların neden kırmızı filede satıldığı ortaya çıktı! Meğer tesadüf değilmiş

Market ve pazarlarda portakalların çoğu zaman kırmızı ya da turuncu filelerin içinde satıldığını görürüz. Peki bu renklerin neden özellikle tercih edildiğini hiç düşündünüz mü? Bunun nedeni yalnızca portakalları paketlemeyi ve taşımayı kolaylaştırmak değil. Asıl sebep, gözümüzü yanıltan oldukça ilginç bir görsel etkiye dayanıyor.

Portakalların neden kırmızı filede satıldığı ortaya çıktı! Meğer tesadüf değilmiş
Gökçen Kökden

Kırmızı veya turuncu portakal fileleri sadece meyveleri taşımak için kullanılmıyor. Bu durum düşündüğümüzden farklı. Bu fileler, portakalın kabuğundaki rengi görsel olarak daha da netleştiriyor ve renk tonunu güçlendiriyor. File çıkarıldığında ise aynı portakalın daha soluk hatta yer yer yeşilimsi olduğu fark edilebiliyor.

Özellikle kabuğunda hafif yeşillikler bulunan meyveler, ambalajın içindeyken çok daha yoğun turuncu bir tona sahipmiş gibi görünebiliyor.

Portakalların neden kırmızı filede satıldığı ortaya çıktı! Meğer tesadüf değilmiş 1

Algı psikoloğu Karl R. Gegenfurtner, marketten satın aldığı portakalları kırmızı filelerinden çıkardığında, meyvelerin rafta gördüğünden belirgin biçimde daha yeşil göründüğünü fark etti. Aslında değişen portakalın kendisi değildi. Farkı yaratan, meyvenin çevresindeki rengin beynimizin portakalı nasıl gördüğünü etkilemesiydi. Bu nedenle filede parlak ve yoğun turuncu görünen bir meyvenin ambalajı açıldığında aynı görüntüyü vermemesi mümkün.

"KONFETİ YANILSAMASI" ETKİSİ

Bu durum, görsel algıyla ilgili konfeti yanılsaması olarak bilinen etkiyle açıklanıyor. Gözümüz ve beynimiz bir nesnenin rengini değerlendirirken yalnızca nesnenin kendi rengine odaklanmıyor; çevresindeki renkler de algımızı etkileyebiliyor.

Portakalın önünden geçen ince kırmızı veya turuncu file çizgileri, meyvenin kendi rengiyle görsel olarak etkileşime giriyor. Beyin birbirine yakın bu renkleri birlikte değerlendirince portakal gerçekte olduğundan daha yoğun turuncu görünebiliyor. Kabuğundaki yeşilimsi bölgeler de aynı nedenle daha az dikkat çekiyor.

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portakal yemek
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