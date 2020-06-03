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Portakallı kek tarifi! İçi yumuş yumuş olacak, kokusu baş döndürecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ağızda eriyen dokusu, portakal aroması ile yumuşacık bir portakallı kek tarifi ile geldik. Hazırsanız bu nefis kekin reçetesine bakalım.

Portakallı kek tarifi! İçi yumuş yumuş olacak, kokusu baş döndürecek

Tüm zamanların en sevilen tatlarından biri olan portakallı kekin modası asla geçmiyor. Sizi bu klasik portakallı kek tarifi ile buluşturuyoruz.

PORTAKALLI KEK MALZEMELERİ

Ölçüsü birebir tutan bu kek maksimum 10 dakikanızı alacak ancak tadıyla sizi şaşırtacak.

1 su bardağı çok amaçlı un
½ çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı kabartma tozu
¼ bardak şeker
½ su bardağı süt
½ bardak portakal suyu
¼ bardak sıvı yağ
¼ fincan eritilmiş tuzsuz tereyağı
3 orta boy yumurta
1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
1 çay kaşığı vanilya

PORTAKALLI KEK YAPILIŞI

Nefis bir portakallı kek için önce fırınınızı 180 derece ısıtın.
Un, kabartma tozu ve tuzu bir karıştırın.
Farklı bir kapta eritilmiş yağ, sıvı yağ ve şekeri iyice karışına kadar çırpın.
Her yumurtayı ekledikten sonra karıştırın.
Ardından sütü, portakal suyu ve vanilyayı ekleyin bir dakika çırpın.
Kuru malzemeleri ıslak karışıma ekleyin ve birkaç saniye hafif karıştırın.
Yağlanmış fırın tepsisine ya da borcama keki dökün.
40 ila 45 dakika pişirin. Pişip pişmediğini bir bıçakla kontrol edebilirsiniz.
Keki biraz ılındıktan sonra kalıptan çıkarın.

PORTAKALLI LİMONLU KEK VE PORTAKALLI HAVUÇLU KEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER İSE ŞÖYLE…

Portakallı keke biraz keskin bir aroma katmak istiyorsanız yarım limon suyu ve yarım limon kabuğu rendeleyebilirsiniz.
Portakallı kekinizi biraz daha zenginleştirmek isterseniz kek hamurunuza 1 adet havuç rendeleyebilirsiniz.
Evinizde süt yoksa ya da sütsüz kek seviyorsanız kek malzemesinden sütü çıkarıp 1 bardak yoğurt ekleyebilirsiniz.

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4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt, 1 adet portakal kabuğu (rende), 1 adet portakalın suyu, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve
1 su bardağı damla çikolata kullanabilirsiniz.

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