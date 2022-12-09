Portakallı pasta tarifi: Portakallı pasta nasıl yapılır?

Tatlı dediğimizde aklımıza ilk olarak pasta gelir. Çikolatalısından meyvelisine, kestanesinden sadesine kadar pek çok farklı malzemeyle pasta tarifleri zenginleştiriliyor. Portakalla pastanın mükemmel uyumu mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden birisi. Portakal, portakal rendesi, krema ve jölyle kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarife bir göz atın.
Kalabalık misafir akşamlarında ya da beş çaylarında hem ağzınızı hem de ortamı tatlandıracak enfes lezzetli portakallı pasta tarifine herkes bayılacak! Özellikle kış akşamlarınızı hem ısıtacak hem de tatlandıracak portakallı pasta tarifimiz:
MALZEMELER
2 adet yumurta (oda sıcaklığında)
2 kahve fincanı toz şeker
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 kahve fincanı yoğurt (oda sıcaklığında)
3 kahve fincanı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Keki ıslatmak için 1 çay bardağı süt
Yarım litre süt
1 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
Yarım paket labne peyniri
Kabuğu soyulmuş 2 adet portakal
Portakallı jöle
3 çay bardağı portakal suyu
2 yemek kaşığı şeker
1,5 yemek kaşığı nişasta
Yarım portakal kabuğu rendesi
TARİF
Pasta kreması için bir tencereye yarım litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişasta ekleyin.
Karışımı çırpıcıyla iyice karıştırın ve karıştırdıktan sonra ocağın altını açın. Kaynayana kadar karıştırın.
Kaynamayan kremayı 3-4 dakika daha kaynatın ve ocaktan alarak ılınmaya bırakın.
Krema hafif ılındıktan sonra içine 1 paket vanilya ekleyip karıştırın.
Yarım paket labneyi de kremaya ekleyip iyice karıştırın ve soğumaya bırakın.
Portakallı pastanın jölesi için bir tencereye 3 çay bardağı portakal suyu, 2 yemek kaşığı şeker, 1,5 yemek kaşığı nişasta be yarım portakal kabuğu rendesi ekleyin.
Tüm malzemeleri karıştırıp kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın.
Krema ve jölenin üstünde tabaka oluşmaması için ara sıra kremayı ve jöleyi karıştırın.
Pasta keki için derin ve geniş bir kaba 2 yumurta ve 2 kahve fincanı toz şekeri köpürene kadar çırpın.
Karışımın içine 1 kahve fincan yoğurt ve 1 kahve fincanı sıvı yağ ekleyip çırpın.
Son olarak 3 kahve fincan unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın.
Tart kalıbını yağlayın ve karışımı içine dökün.
Önceden 160 derecede ısıtılmış fırında pasta keki pembeleşene kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
Kek piştikten sonra çıkartın ve ılıyana kadar bekleyin.
Ilıyan kekin üzerinde 1 çay bardağı sütle ıslatın.
Islattığınız kekin üstüne kremayı dökün ve üzerine portakal dilimlerini dizin.
En son üstüne portakallı jöleyi de ekleyip buzdolabında dinlendirin.
Buzdolabında dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.
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