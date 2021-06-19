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Portekiz Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Almanya maçı şifresiz canlı izle!

19.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020’ye Fransa’ya 1-0 mağlubiyetiyle başlayan almanya ile 3-0'lık Macaristan galibiyetiyle başlayan Portekiz arasında oynanacak mücadele, Türkiye’den de yakından takip edilecek. Almanya, ilk galibiyetini elde etmek için oynayacakken, Portekiz ise 3 puanı alarak bir üst turu garantilemek için oynayacak.

Portekiz Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Almanya maçı şifresiz canlı izle!

Cristiano Ronaldolu Portekiz, TRT1’den yayınlanacak olan Almanya karşısında EURO 2020’de finale gitmek için yarışacak. Turnuvaya kötü başlayan Almanya ise Portekiz'i yenerek, gruplardan bir üst tura çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak.

PORTEKİZ ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Portekiz-Almanya mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak. TRT1 ekranlarından yayınlanacak Portekiz-Almanya maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Danilo, Guerreiro, Bernardo Silva, Carvalhoi Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Almanya: Neuer, Hummels, Ginter, Kimmich, Rüdiger, Gosens, Kroos, Havertz, İlkay, Gnabry, Müller.

Teknik direktör Fernando Santos'un çalıştırdığı Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, F Grubu'nda Cristiano Ronaldo'nun 2 gol kaydederek, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdiği maçta Macaristan karşısında 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Almanlar ise iyi oynadığı maçta Hummels'in kendi kalesine attığı golle Fransa'ya karşı 1-0 mağlup olmuştu.

Almanya ile karşı karşıya geldiği son 4 mücadeleden de mağlup ayrılan Portekiz, şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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