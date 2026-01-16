SPOR

Portekiz basını duyurdu! Benfica, Beşiktaş'tan Rafa Silva ile anlaştı!

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve bir süre antrenmana çıkmayan Rafa Silva'nın durumu hakkında sıcak bir gelişme duyuruldu. Portekizli oyuncu Benfica'da ile her konuda anlaşmaya varırken, siyah-beyazlı ekipte oyuncunun ayrılığına izin verdi. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta uzun bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren ve maç kadrolarında olmayan Rafa Silva ile ilgili sıcak bir gelişme duyuruldu.

PORTEKİZ BASINI AÇIKLADI!

Portekiz basını duyurdu! Benfica, Beşiktaş tan Rafa Silva ile anlaştı! 1

Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, Benfica, Rafa ile iki buçuk yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI...

Portekiz basını duyurdu! Benfica, Beşiktaş tan Rafa Silva ile anlaştı! 2

Benfica, Beşiktaş'a 5 milyon euro + bonus teklifinde bulundu. Anlaşmada yer alan 2 milyon euroluk bonus maddesinin ise Benfica'nın ligi ilk 2'de bitirmesi olduğu öğrenildi. Kulüpler arasında henüz bir anlaşma yok, görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, Rafa Silva için Benfica'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

