Portekiz basını duyurdu! Benfica, Beşiktaş'tan Rafa Silva ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta uzun bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren ve maç kadrolarında olmayan Rafa Silva ile ilgili sıcak bir gelişme duyuruldu.

PORTEKİZ BASINI AÇIKLADI!

Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, Benfica, Rafa ile iki buçuk yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI...

Benfica, Beşiktaş'a 5 milyon euro + bonus teklifinde bulundu. Anlaşmada yer alan 2 milyon euroluk bonus maddesinin ise Benfica'nın ligi ilk 2'de bitirmesi olduğu öğrenildi. Kulüpler arasında henüz bir anlaşma yok, görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, Rafa Silva için Benfica'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.