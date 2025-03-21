Portekiz'de gündem oldular, bir ülke onları konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün milli takım performansı olay yarattı

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi önemli bir üstünlük elde etti. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün maçtaki etkileyici performansları Portekiz’de yankı uyandırdı.

Orkun Kökçü karşılaşmada ilk golü kaydederken, Kerem Aktürkoğlu ise bir gol ve bir asistlik katkı sağladı.

PORTEKİZ ONLARI KONUŞUYOR

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden A Bola’da yayınlanan haberde, “Türkiye’nin zaferinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün Benfica ortaklığı kilit rol oynadı; ikili, üç gole doğrudan katkıda bulundu,” denildi.

'BENFICA'YA MÜJDE' OLARAK DUYURDULAR

Ayrıca haberde, Orkun Kökçü’nün sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi, "Benfica için müjdeli haber" başlığıyla duyuruldu.