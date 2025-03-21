SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Portekiz'de gündem oldular, bir ülke onları konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün milli takım performansı olay yarattı

Portekiz'de gündem oldular, bir ülke onları konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün milli takım performansı olay yarattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2025 10:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 ile geçti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren goller Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'den gelirken, Benfica'da forma giyen Kerem ve Orkun'un performansları Portekiz'de gündem oldu. İşte detaylar...

Portekiz'de gündem oldular, bir ülke onları konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün milli takım performansı olay yarattı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi önemli bir üstünlük elde etti. Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün maçtaki etkileyici performansları Portekiz’de yankı uyandırdı.

Orkun Kökçü karşılaşmada ilk golü kaydederken, Kerem Aktürkoğlu ise bir gol ve bir asistlik katkı sağladı.

PORTEKİZ ONLARI KONUŞUYOR

Screenshot_6

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden A Bola’da yayınlanan haberde, “Türkiye’nin zaferinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün Benfica ortaklığı kilit rol oynadı; ikili, üç gole doğrudan katkıda bulundu,” denildi.

'BENFICA'YA MÜJDE' OLARAK DUYURDULAR

Screenshot_8

Ayrıca haberde, Orkun Kökçü’nün sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi, "Benfica için müjdeli haber" başlığıyla duyuruldu.

Canlı Skor

Nihat Kahveci'den rövanş öncesi dikkat çeken uyarı! Montella'ya seslendi...Nihat Kahveci'den rövanş öncesi dikkat çeken uyarı! Montella'ya seslendi...
Dünyada bir tek o yaptı! Batshuayi'den rekorDünyada bir tek o yaptı! Batshuayi'den rekor
Anahtar Kelimeler:
Portekiz Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü son dakika benfica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altaylı: "İBB'ye kayyum olarak kimin hazırlandığını biliyorum"

Altaylı: "İBB'ye kayyum olarak kimin hazırlandığını biliyorum"

Meclis'te tartışma çıktı olan emekliye oldu!

Meclis'te tartışma çıktı olan emekliye oldu!

Dünyada bir tek o yaptı! Batshuayi'den rekor

Dünyada bir tek o yaptı! Batshuayi'den rekor

Nihat Kahveci'den rövanş öncesi dikkat çeken uyarı! Montella'ya seslendi...

Nihat Kahveci'den rövanş öncesi dikkat çeken uyarı! Montella'ya seslendi...

Fenerbahçeli Oğuz Aydın, Milli Takım formasıyla bir ilk yaşadı! Dakikalar henüz 9'u gösterirken...

Fenerbahçeli Oğuz Aydın, Milli Takım formasıyla bir ilk yaşadı! Dakikalar henüz 9'u gösterirken...

Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Arda Güler için ezeli rakip devreye girdi! Tam 55 milyon Euro'ya transfer her an bitebilir...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.