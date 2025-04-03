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Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi! Takımına galibiyeti getirdi, manşetleri süsledi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.04.2025 16:11
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Son dönemde Benfica'daki ilk günlerini aratan Kerem Aktürkoğlu, ligin 27. haftasında oynanan Farense mücadelesinde performansıyla geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi! Takımına galibiyeti getirdi, manşetleri süsledi
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Portekiz Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Benfica sahasında Farense ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Benfica olurken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçı 2 gol, 1 asistle tamamlayarak adeta yıldızlaştı.

KEREM 7'DE PERDEYİ AÇTI

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Benfica, konuk ettiği Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asist yaptı. Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

KEREM'İN GECESİ

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Kerem Aktürkoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Benfica farkı tekrar ikiye çıkarırken Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Benfica, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı.

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Portekiz Kerem Aktürkoğlu son dakika benfica
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