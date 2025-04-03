Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi! Takımına galibiyeti getirdi, manşetleri süsledi

Portekiz Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Benfica sahasında Farense ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Benfica olurken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçı 2 gol, 1 asistle tamamlayarak adeta yıldızlaştı.

KEREM 7'DE PERDEYİ AÇTI

Benfica, konuk ettiği Farense karşısında 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asist yaptı. Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

KEREM'İN GECESİ

Kerem Aktürkoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Benfica farkı tekrar ikiye çıkarırken Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Benfica, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı.