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Portekiz'e büyük şok: Sırbistan, Dünya Kupası'nda!

15.11.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 8. maçında Sırbistan, deplasmanda Portekiz'i 2-1 mağlup etti ve direkt olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Portekiz'e büyük şok: Sırbistan, Dünya Kupası'nda!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 8. karşılaşmasında Portekiz, Sırbistan'ı ağırladı.

Luz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Dusan Tadic ve 90. dakikada Mitrovic kaydetti. Portekiz'in tek sayısı ise 2. dakikada Renato Sanches'ten geldi.

Bu sonucun ardından Sırbistan, puanını 20 yaptı ve liderliği alarak direkt olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Portekiz ise 17 puanla ikinci sırada yer aldı ve play-off'a kaldı.


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Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Futbol Takımı
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