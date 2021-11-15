Portekiz'e büyük şok: Sırbistan, Dünya Kupası'nda!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 8. karşılaşmasında Portekiz, Sırbistan'ı ağırladı.

Luz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Dusan Tadic ve 90. dakikada Mitrovic kaydetti. Portekiz'in tek sayısı ise 2. dakikada Renato Sanches'ten geldi.

Bu sonucun ardından Sırbistan, puanını 20 yaptı ve liderliği alarak direkt olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Portekiz ise 17 puanla ikinci sırada yer aldı ve play-off'a kaldı.



