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  4. Portekiz'e Türkler damga vurdu! Benfica-Arouca mücadelesinde 4 gol atıldı 3 gole millilerimiz direkt etki etti... Tüm ülke onları konuşuyor

Portekiz'e Türkler damga vurdu! Benfica-Arouca mücadelesinde 4 gol atıldı 3 gole millilerimiz direkt etki etti... Tüm ülke onları konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 09:10
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Portekiz Premier Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Benfica sahasında Arouca'yı konuk etti. Tam 4 golün atıldığı mücadelede Orkun Kökçü 1 gol 1 asist yaparken, Arouca'da forma giyen Güven Yalçın da takımının ilk golünü atan isim oldu. İşte detaylar...

Portekiz'e Türkler damga vurdu! Benfica-Arouca mücadelesinde 4 gol atıldı 3 gole millilerimiz direkt etki etti... Tüm ülke onları konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Portekiz Premier Lig'in 29. hafta maçında Benfica, Arouca'yı konuk etti. Da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

PORTEKİZ'DE TÜRK GECESİ

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Benfica'nın gollerini, 60. dakikada milli oyuncu Orkun Kökçü kaydederken, 79. dakikada ise Orkun'un asistinde Yunan oyuncu Vangelis Pavlidis fileleri havalandırdı. Arouca'nın gollerini ise 72. dakikada Türk oyuncu Güven Yalçın ile 90+5'te Weverson'dan geldi.

ORKUN YILDIZLAŞTI

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Bruno Lage'nin çalıştırdığı Benfica, ligde üst üste 9 galibiyetin ardından 10. maçında ilk kez puan kaybetti. Benfica'nın iki golünde de pay sahibi olan Orkun Kökçü karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da mücadeleye ilk 11'de başladı. 89. dakikada yerini Bruma'ya bıraktı. Öte yandan Arouca forması giyen Türk oyuncu Güven Yalçın'da mücadeleye ilk 11'de başladı. 83. dakikada yerini Brian Mansilla'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Benfica, puanını 69 yaptı. Arouca ise 30 puana yükseldi. Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, V. Guimaraes deplasmanına gidecek. Arouca, Estrela'yı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü benfica
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