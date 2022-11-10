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Portekiz'in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

10.11.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Portekiz Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Portekiz'in 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Teknik direktör Fernando Santos, Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik kadroyu açıkladı.

Kadroya dahil edilen Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

H Grubu'nda Gana, Uruguay ve Güney Kore ile karşılaşacak Portekiz'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).


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