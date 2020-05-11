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Portekiz'in dev kulübü Porto iflasın eşiğinde!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.05.2020 09:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan Porto, iflasın eşiğine geldi. Portetiz ekibi, bu durumdan kurtulabilmek için takımdaki bütün futbolcuları satış listesine koydu.

Portekiz'in dev kulübü Porto iflasın eşiğinde!

Avrupa futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Portekiz ekibi Porto koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiriyor.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, son yıllarda yüksek oranda borçlanan Porto'nun koronavirüsün de futbol ekonomisini ciddi şekilde olumsuz etkilemesinden dolayı çıkmaza girdi.

Ekonomik darboğazda olan Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk bir bütçe oluşturamaması durumunda UEFA tarafından yaptırıma uğrayacağı da haberlerde yer aldı.

TELLES SATIŞ LİSTESİNDE

Porto bu durumdan kurtulabilmek için takımdaki bütün futbolcuları satış listesine koydu. Portekiz ekibinin ciddi bir bonservis geliri beklediği futbolcuların başında da Alex Telles geliyor.

28 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Portekiz'de 28 kez şampiyonluk elde eden Porto, Avrupa'da da ikişer kez Şampiyonlar Ligi (Şampiyon Kulüpler Kupası), UEFA Kupası (Avrupa Ligi) ve Kulüpler Dünya Kupası kazanmayı başardı.

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