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Portekiz'in, Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Polonya ve İskoçya ile oynayacak olan Portekiz'de, Beşiktaşlı Pepe kadroya alınırken, Quaresma kadroda kendine yer bulamadı. Ayrıca Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo da kadroda yer almadı.

Portekiz'in, Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

Portekiz Milli Takımı'nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçlarının kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı futbolculardan Pepe kadroya çağırılırken, Ricardo Quaresma ise kadroya alınmadı. Ayrıca Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da kadroda yer almadı.

Öte yandan Göztepe'nin kalecisi Beto da kadroya dahil edildi.

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Polonya ile oynayacağı karşılaşma ile 14 Ekim'de İskoçya ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu şöyle;

KALECİLER: Beto (Göztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)

DEFANS: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luis Neto (Zenit), Mario Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Beşiktaş), Ruben Dias (Benfica)

ORTA SAHA: Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Münih), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

FORVET: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Eder (Lokomotiv Moskova), Gonçalo Guedes (Valencia), Helder Costa (Wolverhampton)

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Anahtar Kelimeler:
portekiz milli takımı pepe ricardo quaresma cristiano ronaldo

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