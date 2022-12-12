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Portekiz kaybetti, o yıkıldı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanında salya sümük ağladı

12.12.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden ilginç anlara sahne olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'in Fas'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmada oldukça bir olay yaşandı. Karşılaşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ünlü YouTuber IShowSpeed arasında eğlenceli bir diyalog yaşanırken, karşılaşma sonunda Portekiz'i destekleyen IShowSpeed büyük üzüntü yaşadı.

Portekiz kaybetti, o yıkıldı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanında salya sümük ağladı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Kupanın sürpriz sonuçlarından birine sahne olan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Fas olurken, Ronaldo'lu Portekiz turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı takip edenler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer alırken, oldukça ilginç bir an kameralara yansıdı. Zorlu karşılaşmayı tribünden takip eden Koç'un yanında ise YouTube'da 14 milyondan fazla takipçiye sahip olan IShowSpeed vardı.

"FAS'IN KAZANMASINI İSTİYORUM"

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İkili arasında yaşanan eğlenceli diyalog ünlü YouTuber'ın kamerasına yansırken, Portekiz'i destekleyen Speed'e Ali Koç, "İnşallah kazanacağız" dediği görülürken, bu söylemin ardından Speed, Ali Koç'a “Faslı mısın?” diye sordu. Koç ise bu soruya, “Hayır türküm ama Fas’ın kazanmasını istiyorum.” cevabını verdi.

SALYA SÜMÜK AĞLADI!

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Karşılaşmanın sonunda ise hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'nun turnuvaya veda etmesiyle hüngür hüngür ağlayan ve büyük üzüntü yaşayan ünlü fenomen, bu anları kayda aldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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