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Portekiz maçı sonrası Arda Güler şoku! Montella'dan endişelendiren açıklama...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.06.2024 22:48
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Montella açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in son durumu hakkında konuşan Montella, taraftarları endişelendirdi.

Portekiz maçı sonrası Arda Güler şoku! Montella'dan endişelendiren açıklama...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

''RONALDO İNANILMAZ BİRİ''

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"Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim."

''KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANACAĞIZ''

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"Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor."

''ARDA'NIN YORGUNLUĞU VAR''

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"Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz."

YUNUS AKGÜN'Ü DENEDİ

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Vincenzo Montella son taktik idmanda Arda Güler'in yerine Yunus Akgün'ü denedi. Kesin karar sabah verilecek.

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