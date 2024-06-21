Portekiz maçı sonrası Arda Güler şoku! Montella'dan endişelendiren açıklama...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

''RONALDO İNANILMAZ BİRİ''

"Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim."

''KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANACAĞIZ''

"Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor."

''ARDA'NIN YORGUNLUĞU VAR''

"Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz."

YUNUS AKGÜN'Ü DENEDİ

Vincenzo Montella son taktik idmanda Arda Güler'in yerine Yunus Akgün'ü denedi. Kesin karar sabah verilecek.





