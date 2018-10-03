Galatasaray, Porto'ya Şampiyonlar Ligi D grubunda ikinci hafta karşılaşmasında konuk oluyor. Porto - Galatasaray maçı öncesinde futbolseverler maç hangi kanaldan yayınlanacak araştırması yapıyordu. UEFA ile yayıncı kuruluş arasındaki görüşmeler sonrasında Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarını beIN Sports'un yayınlayacağı açıklandı. Tarihinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak Porto - Galatasaray maçı beIN Sports'tan yayınlanacağı belli oldu. Peki Porto - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Porto - Galatasaray maçı beIN Sports'dan şifresiz mi yayınlanacak? PORTO - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak. Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

TERİM "BİZ MÜSADE ETMEDİKÇE HİÇBİR TAKIM BİZE KARŞI ÜSTÜN OYNAYAMAZ" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda oynayacakları maçta ilk hedeflerinin galibiyet olduğunu ancak kazanamıyorlarsa da beraberliğin iyi bir sonuç olacağını söyledi. "Emre, sadece bu maç değil belki de minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı, Eren'in durumu daha bir değişik. Eren'in MR'ında herhangi bir şey yok. İşin tıbbı tarafında bir şey yok ama kendi beyanı bizim için asıl olandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Onun için yarına kadar bekleyeceğiz. Galatasaray buraya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını da kazanmak, iyi oynamak adına geldi. Savunması ve hücumu blog halinde oynayabilen bir bütün halinde oynamamız gerekiyor. Çünkü çok iyi bir takımla oynuyoruz. Erzurum maçı biter bitmez mental ve fiziksel olarak hazır olmaya çalışıyoruz. Topu kazandığımız ve kaybettiğimi andaki reaksiyonumuz önemli. Tempolu, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Eksikler gedikler hep olacaktır ama netice itibarıyla 11'e 11 oynayacağız."