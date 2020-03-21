Portsmouth’un 3 futbolcusunda korona virüs çıktı

İngiltere 3. Lig takımlarından Portsmouth, 3 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada ayrıca futbolcular ve teknik ekibe yapılan test sonuçlarının yarısının beklendiği ifade edildi.
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