Poşe yumurta nasıl yapılır? MasterChef poşe yumurta tarifi ve yapılışı!

Kahvaltıların sevilen yiyeceklerinden olan yumurtanın farklı yapımı olarak bilinen poşe yumurta yapımı merak ediliyor. Poşe yumurta yapımında önemli bazı püf noktalar bulunmaktadır. En az üç malzeme ile hazırlanmakta olan poşe yumurtanın tarifini sizler için derledik.

POŞE YUMURTA NEDİR?

Poşe yumurta, haşlanmış yumurtadan farklı olarak çiğ yumurtanın kaynamakta olan su içine atılıp birkaç dakika sonra pişirilip sonrasında damak tadına göre ister sarımsaklı yoğurt ister salçalı sos ile servis edilerek hazırlanan bir yemek olarak bilinmektedir.

Yumurtanın beyazının sert ve sarısının akışkan olduğu, yumurtayı suya kırarak pişirilen bir teknik olarak tarif edilebilir. Yani poşe yumurta, "poşe" tekniği kullanılarak kayısı kıvamında yumurtalar elde etmenizi sağlayan bir pişirme yöntemi olarak bilinmektedir.

POŞE YUMURTA MALZEMELERİ NELER?

2 yemek kaşığı sirke

Yumurta

Kaynar su

1 çay kaşığı tuz

MASTERCHEF POŞE YUMURTA TARİFİ

İlk olarak ocakta kaynayan suyun içine tuz ve sirkeyi ekleyin. Yumurtaların dağılmaması için ayrı bir yerde kırmalısınız ve yavaşça ocaktaki kaynar suya bırakmalısınız.

