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Poşetleri giyip sokağa çıkıyor! Sebebi çok ilginç

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
YAŞAM  | 06.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Senegalli aktivist Fall, plastik poşetlerin yarattığı çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla 12 yıldır Dakar sokaklarında üzerinde poşetlerle geziyor.

Poşetleri giyip sokağa çıkıyor! Sebebi çok ilginç

"Poşet adam" olarak tanınan Senegalli aktivist Modou Fall, başkent Dakar sokaklarında 2006 yılından bu yana plastik atıkların zararlarını anlatmak ve insanların dikkatini buna çekmek için plastik poşetlerden giysisi ve pet bardaklardan şapkasıyla başkent sokaklarını adımlıyor.

Boynunda "Plastik poşete hayır!" yazılı pankart da taşıyan Fall, Dakar Uluslararası Alışveriş Fuarı'nda açtığı stantta yeniden kullanılabilir çevre dostu çantalar sergiliyor ve satıyor.

Çevre kirliliğiyle mücadele için 2006 yılında "Temiz Senegal Derneği"ni kuran 45 yaşındaki Modou Fall, mücadelesini AA muhabirine anlattı.

"BURASI ÇOK KİRLİ SÖZLERİNİ DUYMAK AĞIRIMA GİTTİ"

Fall, "Yaklaşık 12 yıl önce tekstil ürünleri satıyordum. Dakar'a gelen yabancılardan 'burası çok kirli' sözlerini duymak çok ağrıma gittiği için eyleme geçmeye karar verdim." dedi.

Hükümetin 2016'da plastik poşet kullanımını yasaklayan bir yasa çıkardığını anlatan Fall, "Yasa var ancak toplum olarak buna pek uymuyoruz. Bir nebze de olsa bunun önüne geçmek istedim." şeklinde konuştu.

Fall, siyah plastik poşetlerden oluşan giysisi sayesinde daha fazla insana ulaştığını, Senegallilerin plastik poşet kullanımı konusunda gittikçe bilinçlendiğini vurguladı.

Ülkesi için gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Fall, "Ben burada iş olmadığı için ülkemden kaçıp denizlerde hayatımı kaybetmiyorum. Senegal'de yapılacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

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"İSLAMİYET ÖNCE TEMİZLİĞİ ÖNERİYOR"

"Afrika uyanmalı, yerel kaynaklarını korumalı ve çevreyi kirletmekten kaçınmalı." diyen Fall, Afrika ülkelerini plastik poşet kullanımını yasaklamaya ve çevrenin korunması konusunda çaba göstermeye çağırdı.

Modou Fall, "İnsanlar zengin olayım da ne olursa olsun düşüncesindeler. Bunu doğru bulmuyorum. Hem dinimiz İslamiyet de namazdan önce temizliği emrediyor. İslam, çevrenin pis olmasına müsaade etmiyor." dedi.

Dakarlılar, çöplerle kaplı bir ağacı andıran Fall'ı gördükleri yerde durdurup konuşuyor, birlikte fotoğraf çekiliyor.

Senegal Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığının da desteğiyle okullarda öğrencilere plastiğin zararları hakkında seminerler veren Fall, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından üstün hizmeti nişanı ile de ödüllendirilmişti.

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