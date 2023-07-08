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Postacı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği Postacı filmi nerede çekildi? Bu akşam Fox'ta!

08.07.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Postacı filmi konusu ve oyuncuları filmin Fox TV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte merak edildi. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgi ve sevgiyle izlenen film, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor. Peki, Postacı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği Postacı filmi nerede çekildi? İşte film detayları ve 8 Temmuz Fox TV yayın akışı...

Postacı filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Yeşilçam filmlerini severek izleyenlerin heyecanla beklediği Postacı filmi bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Postacı filmi konusu, oyuncuları ve Fox TV yayın akışı bugün ile ilgili detaylar...

POSTACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde posta dağıtıcısı olarak görev yapmakta olan Adem, yaşlı annesi ile birlikte eski bir evde yaşamaktadır. Sevtap adlı bir kız ile birbirlerini sevmektedirler ve evlenmek istemektedirler. Fakat Sevtap'ın ağabeyi Latif bu evliliğe karşı çıkmaktadır. Çünkü kendisinin ekonomik olarak durumu iyidir ve Adem'in kızkardeşi ile çıkar amaçlı evlenmek istediğini düşünmektedir.

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Uzun yıllardır yurtdışında çalışmakta olan Latif, belirli bir düzeyde Alman kültürüne alışmış olsa da eski geleneklere bağlı birisidir. Evlenmek için Sevtap ağabeyine haber vererek izin ister. Ancak telgrafla gelen yanıt olumsuzdur. Adem'in aklına bir kurnazlık gelir ve Sevtap'a babasına telgrafı farklı okumasını söyler. Bunun üzerine o da babasına ağabeyinin izin verdiğini bildirir. Böylece düğün hazırlıklarına başlarlar. Fakat beklenmedik bir anda ağabey Latif Türkiye'ye izne gelir ve söylenen yalan ortaya çıkar. Bundan sonra bütün işler karışır.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Adem
Fatma Girik - Sevtap
Erdal Özyağcılar - Latif
İhsan Yüce - Rasim
Nezahat Tanyeri - Adem'in Annesi
Gülümser Gülhan - Petra
Yaşar Güner - Müezzin Lütfü
Ulvi Alacakaptan - Şükrü
Necdet Yakın - Selami
Cevdet Arıkan - Polis

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Ali Karagöz - Ahmet
Tuncer Sevi
Ahmet Açan
Jale Efecik - Berna
Can Kolukısa - Ferit
Orkide Erdem
Sabahat Işık
Nezih Tunar
Nubar Terziyan - Nuri Amca

POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in buluştuğu Postacı filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekildi.

8 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
14:00 Yasak Elma
17:15 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
21:45 Kısmet
00:45 Postacı (Yerli Sinema)
02:15 Gülcemal
04:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk


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