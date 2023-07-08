Postacı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal klasiği Postacı filmi nerede çekildi? Bu akşam Fox'ta!

Postacı filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Yeşilçam filmlerini severek izleyenlerin heyecanla beklediği Postacı filmi bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Postacı filmi konusu, oyuncuları ve Fox TV yayın akışı bugün ile ilgili detaylar...

POSTACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde posta dağıtıcısı olarak görev yapmakta olan Adem, yaşlı annesi ile birlikte eski bir evde yaşamaktadır. Sevtap adlı bir kız ile birbirlerini sevmektedirler ve evlenmek istemektedirler. Fakat Sevtap'ın ağabeyi Latif bu evliliğe karşı çıkmaktadır. Çünkü kendisinin ekonomik olarak durumu iyidir ve Adem'in kızkardeşi ile çıkar amaçlı evlenmek istediğini düşünmektedir.

Uzun yıllardır yurtdışında çalışmakta olan Latif, belirli bir düzeyde Alman kültürüne alışmış olsa da eski geleneklere bağlı birisidir. Evlenmek için Sevtap ağabeyine haber vererek izin ister. Ancak telgrafla gelen yanıt olumsuzdur. Adem'in aklına bir kurnazlık gelir ve Sevtap'a babasına telgrafı farklı okumasını söyler. Bunun üzerine o da babasına ağabeyinin izin verdiğini bildirir. Böylece düğün hazırlıklarına başlarlar. Fakat beklenmedik bir anda ağabey Latif Türkiye'ye izne gelir ve söylenen yalan ortaya çıkar. Bundan sonra bütün işler karışır.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Adem

Fatma Girik - Sevtap

Erdal Özyağcılar - Latif

İhsan Yüce - Rasim

Nezahat Tanyeri - Adem'in Annesi

Gülümser Gülhan - Petra

Yaşar Güner - Müezzin Lütfü

Ulvi Alacakaptan - Şükrü

Necdet Yakın - Selami

Cevdet Arıkan - Polis

Ali Karagöz - Ahmet

Tuncer Sevi

Ahmet Açan

Jale Efecik - Berna

Can Kolukısa - Ferit

Orkide Erdem

Sabahat Işık

Nezih Tunar

Nubar Terziyan - Nuri Amca

POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in buluştuğu Postacı filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekildi.

8 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

14:00 Yasak Elma

17:15 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Postacı (Yerli Sinema)

21:45 Kısmet

00:45 Postacı (Yerli Sinema)

02:15 Gülcemal

04:45 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk



