Ülkesini değiştirdi, stajyer olarak başladı: Şimdi 400 bin lira kazanıyor!

Barcelona’da Biyoteknoloji bölümünden mezun olan Ferrán, üniversitenin ardından önünde üç seçenek olduğunu belirtti. İspanya’da çalışmak, yüksek lisans yapmak ya da Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek arasında karar vermesi gerekiyordu.

Ancak iş aramaya başladığında İspanya’daki maaşların kendi başına bir hayat kurmasına yetmeyeceğini düşündü. Genç, bu dönemi anlatırken İspanya’da karşılaştığı maaşların kendisini ailesiyle yaşamaya mecbur bırakacağını düşündüğünü ve kendi hayatını kurmak istediğini ifade etti.

Yüksek lisans seçeneğinin de maliyeti nedeniyle cazip gelmediğini belirten Ferrán, 5-6 bin euro civarındaki eğitim ücretlerini yüksek buldu. Bunun ardından karşısına İsviçre’de bir staj fırsatı çıktı.

"2 BİN 500 FRANKLA HAYATTA KALIYORSUNUZ"

İsviçre’ye ilk gittiğinde aylık 2 bin 500 frank kazandığını anlatan Ferrán, bu paranın ülkedeki yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle oldukça sınırlı kaldığını söyledi.

O dönemde yaklaşık 20 metrekarelik bir stüdyoda yaşadığını ve aylık 1.000 frank kira ödediğini belirten genç, maaşının önemli bir bölümünün daha en başta konut giderine gittiğini anlattı.

Ferrán, "2 bin 500 frankla geliyorsunuz, hayatta kalıyorsunuz. Yaşamaktan çok hayatta kalmak diyebiliriz"

sözleriyle ilk döneminin ekonomik açıdan zorlu geçtiğini aktardı.

Kira ödendikten sonra elinde 1.500 frank kaldığını belirten genç, İsviçre şartlarında bu miktarın sanıldığı kadar yüksek olmadığını dile getirdi.

İLK YILINI 'YATIRIM' OLARAK GÖRDÜ

İsviçre’deki ilk yılının ekonomik açıdan zorlayıcı olduğunu söyleyen Ferrán, buna rağmen staj dönemini kariyerine yapılmış bir yatırım olarak değerlendirdi.

Genç, bu süreç sayesinde ülkeyi tanıdığını, çevre edindiğini ve İsviçre’deki çalışma düzenine uyum sağladığını belirtti. Ona göre bu deneyim, daha sonraki kariyerinde önemli bir avantaj sağladı.

Zaman içerisinde iş hayatında ilerleyen Ferrán’ın geliri de yükseldi.

AYLIK NET GELİRİ 6 BİN FRANKA ULAŞTI

Ferrán, bugün aylık gelirinin dönemlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 bin frank brüt olduğunu söyledi.

Vergiler ve diğer kesintilerin ardından eline yaklaşık 6 bin frank geçtiğini belirten genç, bu rakamın İsviçre açısından olağanüstü bir maaş olmadığını da özellikle vurguladı.

"Benden çok daha fazla kazanan birçok insan tanıyorum" diyen Ferrán, birkaç yıllık deneyimin ardından 10 bin frank civarında brüt maaşların da görülebildiğini ifade etti.

AYLIK YAKLAŞIK 2 BİN 500 FRANK BİRİKTİRİYOR

Ferrán, İsviçre’de yaşam maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen partneriyle birlikte yaşamasının bütçesini rahatlattığını söyledi.

Kira ve gıda gibi bazı temel harcamaları paylaşmaları sayesinde ayda yaklaşık 2 bin 500 frank tasarruf edebildiğini belirten genç, bu birikimlerle otomobil alabildiğini ve seyahat edebildiğini anlattı.

"İSVİÇRE’DE ORTALAMA MAAŞ 3 BİN FRANK NET OLABİLİR"

Genç, İsviçre’de yalnızca yüksek eğitim gerektiren mesleklerde değil, farklı sektörlerde çalışanların da İspanya’ya kıyasla yüksek görünen gelirler elde edebildiğini söyledi.

Tanıdığı bazı kişilerin dağıtım ve bahçe işleri gibi alanlarda çalıştığını belirten Ferrán, 4-5 bin frank civarındaki brüt maaşların kesintiler sonrasında 3 bin frankın biraz üzerinde net gelire dönüşebildiğini ifade etti.

Ancak genç, bu rakamların yüksek görünmesinin İsviçre’deki yaşam maliyetlerinin de aynı ölçüde yüksek olduğu gerçeğini değiştirmediğine dikkat çekti.

EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ KONUT

İsviçre’de yüksek maaşların yanında en önemli sorunlardan birinin konut giderleri olduğunu belirten Ferrán, özellikle büyük şehirlerde uygun fiyatlı ev bulmanın oldukça zor olduğunu anlattı.

Genç, yaklaşık 2 bin frank kira ödeyerek ancak bir stüdyo dairede yaşamanın mümkün olabildiğini ifade etti. Ev arayanların yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde kiralık konutlar için uzun kuyrukların oluştuğunu da aktardı.

Ferrán’ın anlattıkları, İsviçre’de maaşların İspanya’ya kıyasla yüksek olmasına karşın kira, gıda ve diğer günlük giderlerin de bütçeyi ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu.

"İSPANYA’DAN AYRILMAYI DÜŞÜNENLERE TAVSİYE EDERİM"

İsviçre’ye gidişinin hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyen Ferrán, gençlerin yalnızca daha yüksek gelir elde etmek için değil, farklı bir ülkede deneyim kazanmak amacıyla da yurt dışında yaşamayı değerlendirebileceğini ifade etti.

23 yaşında İsviçre’ye stajyer olarak gelen Ferrán, bugün kariyerinde ilerlemiş durumda. Kendi deneyimini anlatırken yurt dışında yaşamanın insana farklı bir bakış açısı kazandırdığını ve hayatını önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı.

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