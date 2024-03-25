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Müjdat Gezen'in sözlerine Turabi'den yanıt geldi! Poyraz'ı savundu: Aç kalmış bir yarışmacının...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.03.2024 12:26
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Survivor'da Poyraz'ın bir ailenin evine girip hırsızlık yapması olay olmuştu. Olayla ilgili açıklama yapan Acun'un Poyraz'ın cezasında indirime gitmesi ve 'Hırsızlık değil bu yaptığın' demesi sonrasında usta oyuncu Müjdat Gezen de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Gezen'in sözlerine Turabi'den yanıt geldi.

Müjdat Gezen'in sözlerine Turabi'den yanıt geldi! Poyraz'ı savundu: Aç kalmış bir yarışmacının...

Survivor'da geçtiğimiz bölümlerde Poyraz'ın Dominik'te bir eve girip hırsızlık yapması gündem olmuştu. Acun Ilıcalı, kendisinin araya girmesiyle sorunun halledildiğini ve Poyraz'ın 10 ödülden yararlanamayacağını söylemişti.

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Usta oyuncu Müjdat Gezen, olay olan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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"Bence +18 rakamını bu programa koymalılar, bu örnekler iyi örnekler değil" diyen Gezen, hırsızlık olayının normalleştirilmesine tepki gösterdi.

"MÜJDAT ABİ İŞİNDE EFSANESİN"

Gezen'in sözlerine Turabi'den yanıt geldi. Poyraz'ı savunan Turabi, paylaşımında şunları ifade etti:

"Adadayken çoğu yarışmacıdan haz etmem, onlar da benden ama bilirim ki normal hayatlarında hepsi çok iyi kalpli ve iyi aile terbiyesi almış kişiler... Survivor öyle zor bir yarışma ki insana çöpleri bile karıştırtır. Dışarıda yüzüne bile bakmayacağın hindistan cevizi için kavga ettirir. Öyle zorlar ki seni birisinin evine bile girersin bir şeyler yemek için. Yiğit gerçekten kötü bir şey yapsaydı ona ilk eleştiriyi ben yapardım. Ama bana göre nefsi müdafaa. O kadar aç kalmış birinin önüne alabileceği bir şey koyarsanız, o fırsatı ona verirseniz o kişi onu alır, o fırsatı kullanır. Arkada görmediğiniz bir ekip var. 7/24 yarışmacılara göz kulak olan bir ekip. Eminim ki gerekli cezayı onlar da almıştır. Yiğit'in oralara kadar gidebildiği için... Müjdat abi işinde efsanesin. Severek takip ediyorum. Karşında şapka çıkartıyorum. Ama "Survivor Reality Tv Show" ile ilgili hiç bir bilginin olmadığını düşünüyorum. Ve yorumlarının da tamamen yanlış olduğunu saygılarımla iletirim. Müsait zamanınız olursa da size birebir anlatmak isterim. Onurdur benim için... Aç kalmış bir yarışmacının, sırf karnını doyurmak için bir şeyler almış olması da onu hırsız yapmaz. Hayalleri için bir şeyler yapmaya çalışan genç adamın ufak bir hatadan dolayı hırsız damgasını yemesini savunmanız da size yakışmaz.

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Anahtar Kelimeler:
turabi Oyuncu Acun Ilıcalı
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