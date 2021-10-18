MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Poyraz Karayel’in ‘Meltem’i Hare Sürel meğer o dizide de oynamış! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Poyraz Karayel’in ‘Meltem’i Hare Sürel meğer o dizide de oynamış! Duyunca çok şaşıracaksınız!

18.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncuları farklı dizilerde görmek alışık olduğumuz bir durum. Ancak bu sefer durum farklı. Poyraz Karayel dizisinde Meltem karakterine hayat veren Hare Sürel arkadaşı için o dizide de oynamış…

Poyraz Karayel’in ‘Meltem’i Hare Sürel meğer o dizide de oynamış! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Hare Sürel, sessiz sedasız hayatımıza giren başarılı bir oyuncu. Seyirciler kendisini Elveda Rumeli, Pek Yakında gibi çok izlenen işlerde görmüş olsa da esas çıkışını 2016 yılında Poyraz Karayel dizisiyle yaptı.

Canlandırdığı Meltem karakteriyle diziye farklı bir soluk getirdi. Zülfikar (Celil Nalçakan) ile olan sahneleri çok beğenilirken Youtube’da da fazlasıyla izlenme sayısı elde eden sahneler arasında yer aldı. Hemen ardından Çukur dizisinde Damla Koçovalı rolüyle karşımıza çıkan Sürel günden güne yükselişini sürdürdü.

Ancak öyle bir işte yer almış ki…

Hare Sürel, yer aldığı bilinen diziler hariç Kenter Tiyatrosu’nda rol aldığı başarılı oyunlarla da oyunculuğunu ispat etti. 2009 yılında Engin Hepileri, Bülent Şakrak, Demet Evgar gibi isimlerle Cimri oyununda rol aldı.

Bu isimler İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden benzer dönemlerde mezun olan isimlerdi ve arkadaşlardı. Evgar’la daha ileri seviye bir dostluk kuran Sürel, 2012 yılında Demet Evgar ve Emre Karayel’in rol aldığı 1 Kadın 1 Erkek dizisine arkadaşını desteklemek için konuk oyuncu oldu. 3. sezonun 65. bölümünde konuk oyuncu olan Sürel’i o dönem kimse tanımıyorken şimdi bu detayı fark edenler çok şaşırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş iddia: Nusret Gökçe davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para...Flaş iddia: Nusret Gökçe davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para...
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Yürek parçalayan hikaye! Bakın şarkıyı kime yazmış!Yürek parçalayan hikaye! Bakın şarkıyı kime yazmış!
Anahtar Kelimeler:
Hare Sürel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.