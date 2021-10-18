Poyraz Karayel’in ‘Meltem’i Hare Sürel meğer o dizide de oynamış! Duyunca çok şaşıracaksınız!

Hare Sürel, sessiz sedasız hayatımıza giren başarılı bir oyuncu. Seyirciler kendisini Elveda Rumeli, Pek Yakında gibi çok izlenen işlerde görmüş olsa da esas çıkışını 2016 yılında Poyraz Karayel dizisiyle yaptı.

Canlandırdığı Meltem karakteriyle diziye farklı bir soluk getirdi. Zülfikar (Celil Nalçakan) ile olan sahneleri çok beğenilirken Youtube’da da fazlasıyla izlenme sayısı elde eden sahneler arasında yer aldı. Hemen ardından Çukur dizisinde Damla Koçovalı rolüyle karşımıza çıkan Sürel günden güne yükselişini sürdürdü.

Ancak öyle bir işte yer almış ki…

Hare Sürel, yer aldığı bilinen diziler hariç Kenter Tiyatrosu’nda rol aldığı başarılı oyunlarla da oyunculuğunu ispat etti. 2009 yılında Engin Hepileri, Bülent Şakrak, Demet Evgar gibi isimlerle Cimri oyununda rol aldı.

Bu isimler İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden benzer dönemlerde mezun olan isimlerdi ve arkadaşlardı. Evgar’la daha ileri seviye bir dostluk kuran Sürel, 2012 yılında Demet Evgar ve Emre Karayel’in rol aldığı 1 Kadın 1 Erkek dizisine arkadaşını desteklemek için konuk oyuncu oldu. 3. sezonun 65. bölümünde konuk oyuncu olan Sürel’i o dönem kimse tanımıyorken şimdi bu detayı fark edenler çok şaşırıyor.



