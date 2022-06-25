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Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti: "Aramızdaki hangi sapık..."

25.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Arka Sokaklar'da dahil olmak üzere Kadın, Benim Adım Melek gibi yapımlarda sergilediği oyunculuk performansıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Ece Özdikici; Instagram hesabında bikinili pozunu paylaştı. Paylaşımının şikayet üzerine kaldırıldığını ifade eden güzel oyuncu o takipçisine sert çıktı. İşte detaylar...

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti: "Aramızdaki hangi sapık..."

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Poyraz Karayel, Kadın, Benim Adım Melek gibi birçok yapımda canlandırdığı karakterlerle izleyen gönlünde taht kuran Ece Özdikici, şu sıralar tatil yapıyor.

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti:

Ece Özdikici, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti:

POYRAZ KARAYEL'İN SONGÜL UMMAN'I ECE ÖZDİKİCİ'NİN BİKİNİLİ PAYLAŞIMI KALDIRILDI

Bikinili fotoğrafının şikayet üzerine kaldırıldığını fark eden ünlü oyuncu, bu duruma sinirlenerek Instagram hesabının story kısmında konuya dair paylaşım yaptı.

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti:

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti:

ECE ÖZDİKİCİ, BİKİNİLİ POZUNU ŞİKAYET EDEN TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Ece Özdikici, gelen şikayet üzerine paylaşımının kaldırılmasına sert çıktı.

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti:

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti:

"FOTOĞRAFTA NE GÖRDÜNÜZ ACABA?"

Ece Özdikici açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aramızdaki hangi sapık biraz sonra paylaşacağım fotoğrafı şikayet etti acaba?

Bedenden korkmayın arkadaşlar, ruhtan korkun.

Yasaklamalardan bezdiğimiz dönemde biz birbirimize sansür yapmayacağız, değil mi? 50 bin kez şikayet edin, yine koyayım. Ne gördünüz acaba? Benden yine kocaman sevgiler"

Poyraz Karayel'in Songül Umman'ı Ece Özdikici bikinili pozuna şikayet gelince isyan etti:

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