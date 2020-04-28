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Prangalı Yarim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Prangalı Yarim ne zaman ve nerede çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 20:11 | Son Güncelleme

Prangalı Yarim isimli Türk filmi bu akşam 23.00'da Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Peki Prangalı Yarim filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ekin Mert Daymaz, Öykü Celik, Muharrem Bayrak'ın başrollerde oynadığı Prangalı Yarim komedi türündeki bir Türk filmi. Peki Prangalı Yarim konusu nedir?

Prangalı Yarim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Prangalı Yarim ne zaman ve nerede çekildi?

Prangalı Yarim filmi 2018 yılında vizyona girdi. Prangalı Yarim filminin konusu merak ediliyor. İşte Prangalı Yarim filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler.

PRANGALI YARİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Şile'de yapılan Prangalı Yarim filmi Öykü Çelik ve Ekin Mert Daymaz’ı bir araya getirmişti. Çelik ve Daymaz, filmde kavuşmak için her şeyi göze alan iki aşığı canlandırıyor. İkiliye kadroda Aydan Burhan, Mert Efe Günaydın, Serhat Özcan eşlik ediyor.

PRANGALI YARİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bahri ve Merve küçük bir kasabada yaşayan, çocukluktan beri birbirlerine aşık iki gençtir. Evlendikten sonra kasabayı terk edip, filmlerde dizilerde görüp özendikleri gibi bir hayat için İstanbul’da yaşamak istemektedirler.

Ne var ki, babaları küçük bir meseleden dolayı kavga etmiş ve 12 yıldır birbirlerine küsmüştür. Kasabanin ileri gelenleri, belediye başkanı, kaymakam bile araya girmiş, bu iki inatçi adami barıştıramamışlardır. İki genç, umutla babalarının barışmasını ve evlenmeyi beklemektedir.

Kasabaya yeni tayin olan kaymakam bu küslüğü duymuş ve özel bir ziyaret tertip ederek, iki adamın barışması sağlanacak hem de bu barışın temini olarak, birbirini seven iki gencin izdivaci için de söz alınacaktır. Bahri’nin babasi Galip, Merve’nin babası Muzaffer, kaymakamın isteği karşısında daha fazla dayanamaz ve barişirlar. Kaymakamin bir isteği daha vardir. Muzaffer’den kızını istemeye gelmelerine müsaade etmesini ister ve vereceğine dair söz alir. Muzaffer kabul eder ama bir şarti vardir; en küçük bir falso görürsem iptal ederim der. Herkesin efendi ve dürüst bir genç olarak tanıdığı Bahri’ye kefil olurlar.

Ancak zengin bir adamın oğlu Mahmut’un gözü Merve’dedir. Sosyal medyada Merve’nin fotosunu beğendiğini öğrenen bahri, yanina sabri’yi de alip mahmut’un kulağini çekmeye gitmiş, mahmut ondan kaçarken yola atlamiş ve bir kamyon çarpmiştir. şikayetçi olunca dava açilmiş, aylardir sonuçlanmasini beklemektedir.

Mahkemeden elektronik pranga takılması ve 3 ay boyunca evinin 100 metre uzağına gidemeyecek kararı çıkar. Bu olay duyulursa Merve’nin babasi evlenmelerine asla razi olmayacaktir. Her şey bitti sanan Bahri’nin imdadına kankası Sabri yetişir. Pranga ortaya çıkmadan düğünü halledebileceklerini söyler. büyük bir gizlilik içinde, bin bir türlü oyunla gelişecek zorlu bir maceraya başlarlar.


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