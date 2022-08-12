Pratik ağlayan pasta tarifi, ağlayan pasta nasıl yapılır?

Tatlı krizlerinizi geçirecek tatlı tarifleri arıyorsanız ağlayan pasta tarifi tam size göre bir tercih olabilir! Ağlayan pastanın içerisinde kullanılan kremşanti ve çikolatalı sos tatlınızı bambaşka bir tada kavuşturacak. Yiyen herkes ağlayan pastanızın tarifini isteyecek.

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao (25 gram)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı süt

1 paket hazır çikolata sosu

2 paket krem şanti

1,5 su bardağı süt (kek pişince üstüne dökülecek)

Yapılışı

Yumurta ve şekeri iyice çırpın.

Sütü, kakaoyu, vanilini, kabartma tozunu ve elenmiş unu ekleyip tekrar çırpın.

Dikdörtgen borcamda yaklaşık 30 dk. 160 derecede keki pişirin.

Kek pişince 1,5 su bardağı sütü kekin üstüne dökün.

Krem şantiyi sütle çırpın.

Çikolata sosunu da paketteki tarife göre hazırlayın.

Krem şantiyi soğuyan kekin üzerine yayın ve daha sonra soğuyan çikolata sosunu da krem şantinin üstüne yayın.

Pastayı en az 2 saat buzdolabında bekletelim.

AFİYET OLSUN!



