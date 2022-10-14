Pratik eş anlamlısı nedir? Pratiğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pratik kelimesi gün içinde sıkça kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu sözcük dilimize Fransızcadan gelmiştir. Fransızcada "practicus" sözcüğünden alıntıdır. Günlük sohbetlerde ve yazılı metinlerde pratik sözcüğüne sıkla yer verilmektedir. Bu sözcük cümle içerisinde hem isim hem sıfat hem de mecaz anlamda kullanılabilmektedir.

Türk Dil Kurumuna göre pratik sözcüğünün toplam altı manası bulunmaktadır. İlk manası tatbik ve kullanışlıdır. İkinci manası herhangi bir kimsede bir işi basitçe uygulayabilme tecrübesi, yeteneği veya eğilimi bulunmasıdır. Üçüncü manası uygulamalı kelimesidir. Dördüncü manası yalnızca uygulamadır. Beşinci manası herhangi bir şeyi yapma şekli veya metodudur. Son manası ise problemleri hızlı bir şekilde çözen kişileri ifade etmektedir ve mecaz anlamda kullanılır.

Pratik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlıları cümle içinde kullanmak herhangi bir anlam bozulmasına yol açmaz. Pratik kelimesinin eş anlamı olan iki tane kelime vardır. Pratiğin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

Uygulama

Uygulamalı

Pratiğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pratik eş anlamlısı kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Pratik eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekildedir:

Yaptığın keyfî uygulamalarla gününü ziyan ediyorsun.

Ders sonrası yaptığımız uygulamalar, konuyu daha iyi anlamamızı sağlıyordu.

Yaptığımız uygulamanın yanlış olduğunun farkındaydı ama asla sesini çıkarmıyordu.

Düşüncelerinin uygulamalı olması, raporu yazmasını kolaylaştırıyordu.

Derste verilen ödev, ders dışı bu konuları uygulamalı olarak yapmamıza olanak tanımıştı.

İkinci yıldan itibaren bölümdeki uygulamalı dersler bizi çok zorlayacağa benziyordu.

Teorilerini uygulamaya dökmeden anlamamızı beklemesi saçmalıktı.

Söylediklerin yalnız düşüncede değil uygulamaya dökersen bizim için daha iyi olur.



