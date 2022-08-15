Hakimiyet eş anlamlısı nedir? Hakimiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hakimiyet, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçadaki hakimiyyet kelimesinden dönüşerek zamanla dilimize yerleşmiştir. İsim türündedir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde karşılaşılan kelimeler arasındadır.

Yasa yapma, yasa düzenleme ve kaldırma yetkilerine sahip güç anlamında kullanılır. Hakimiyetin eş anlamlısı olan kelimeler arasında egemenlik kelimesi de vardır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlı ve birleşik türde kelimeler üretebilir.

Hakimiyet kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu hakimiyet kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapar. Bu tanım egemenliktir. Tanım için verilen örnek cümle ise şu şekildedir:

"Hakimiyet, bilakaydüşart milletindir."

(Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Mustafa Kemal Atatürk)

Hakimiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Üç farklı kelime cümle içinde hakimiyet kelimesi yerine geçebilir. Bu kelimeler şunlardır:

Egemenlik, hegemonya, üstünlük.

Hegemonya kelimesinin kökeni Antik Yunan zamanına dayanır. Orijinal hali hegemonia'dır. Baskı altına almak ya da egemenlik kurmak anlamında kullanılan bir kelimedir.

Hak dilindeki günlük konuşma dilinde daha çok kullanılan eş anlamlısı ise egemenlik kelimesidir. Daha sık tercih edilir. Maç karşılaşmalarında, ikili atışmalarda, yarışmalarda ve bunun gibi durumlarda üstünlük kazanmak durumu ifade edilirken bu kelime kullanılabilir.

Hakimiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirebilmek için en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu yöntem sayesinde o kelime yerine kullanılabilecek olan eş anlamlı kelimesi de doğru olarak tespit edilebilir.

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri de çok sayıda olabilir. Hangi anlamına göre hangi eş anlamlı kelimenin yerine geçebileceğini tespit edebilmek için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Bu sayede o kelimenin hangi anlamı ile ve hangi neden ile cümle içinde kullanılmış olduğu doğru şekilde tespit edilebilir. Hakimiyetin eş anlamlısı kelimeler ve hakimiyet kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: