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Pratik profiterol tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

En sevilen sütlü tatlıların başında gelen profiterolü milföy hamuruyla hazırladık. Hem pratik hem de çok lezzetli oldu. Denemek isteyenler için tarifi detaylı bir şekilde anlattık. İşte karşınızda pratik profiterol tarifi ve yapılışı.

Pratik profiterol tarifi

Hemen hemen herkes tarafından sevilen profiterolü yapmak bir hayli zordur. Hamurunu tutturmak gerçek anlamda marifet ister. Biz de mutfakta vakit kaybetmek istemeyenler için dünyanın en pratik profiterol tarifini hazırladık. Milföy hamuru ile hazırlanan profiterol tarifi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz...

MALZEMELER

4 adet milföy
2 bardak süt
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı nişasta
Bir yemek kaşığı un
Bir paket krem şanti
Bir paket çikolata sosu
Bir paket vanilya

PRATİK PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Milföyleri kare şeklinde kesin.
Fırını 180 dereceye getirin ve ısınmasını bekleyin.
Fırın tamamen ısındıktan sonra kare şeklinde kestiğiniz milföyleri 20 dakika pişirin.
Sıra geldi muhallebisini hazırlamaya...
Sütü tencereye alın. İçine unu, sütü, nişastayı ekleyin ve hızlıca karıştırın.
Orta ateşte muhallebiyi kıvam alana kadar pişirin.
Muhallebi göz göz olunca içine tereyağını ve vanilyayı ilave edip ocaktan alın.
Şimdi içine krem şantiyi ilave edin ve muhallebiyi mikserle çırpın.
Milföyleri fırından çıkarın ve ortadan ikiye kesin.
İçine hazırladığınız muhallebiden bir tatlı kaşığı ekleyin.
Tüm milföy hamurlarına aynı işlemi uygulayın.
Şimdi çikolata hazırlama zamanı...
Çikolata sosunu paketin üzerinde yazan talimatlara göre hazırlayın.
Çikolata sosu hazır olduktan sonra profiterollerin üzerine dökebilirsiniz.
Afiyet olsun...

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