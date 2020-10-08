Pratik ve kokusuz: Levrek marin, ızgara levrek ve fırında levrek tarifi

Ege ve Akdeniz’de daha çok görülen levrek, vitamin yönünden oldukça zengin olmasının yanı sıra kalori yönünden de epey düşük ve hafif bir balıktır. Bilhassa eklemleri güçlendirdiği belirtilen levrek balığı, fırında pişirilebileceği gibi ızgara yapılabilir ya da levrek marin tarifi ile soğuk olarak da servis edilebilir. Levrek tarifi için ihtiyaç duyacağınız malzemeleri hazırlayıp sağlıklı bir yemeği sofralarınızda sunabilirsiniz. Levrek Marin Tarifi Malzemeler 3 levrek fileto

1 limonun suyu

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 adet portakal suyu

2 çay kaşığı taneli hardal

1 adet küçük soğan

Tane karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet defne yaprağı Levrek Marin Yapılışı Derisiz fileto olarak aldığınız levreklerin kılçıklarını temizleyip uzun ince doğrayın.

Ardından soğanı da ince uzun doğrayıp tuzla ovalayın. Üzerine bol soğuk su ekleyerek yarım saat bekletin. Ardından soğanı yıkayıp süzün.

Sos için ise hardal ve zeytinyağını, limon ve portakal suyunu, rendelediğiniz kabukları, tuz ve şekeri iyice karıştırın.

Sosu hazırladıktan sonra levreklerin üzerine döküp kalan malzemeyi de üzerine ekleyin. Hazırladığınız levreği 1 gece buzdolabında kapağı kapalı kapta marine edin.

1 gecenin sonunda levrek marineniz hazır. Levrekleri ince ince kesip servis sırasında levreğin sosunun yarısı süzmeyi unutmayın.

Levrek Buğulama Tarifi Malzemeler 1 kg levrek fileto

Kültür mantarı

2 diş sarımsak

4 dal maydanoz

2 rendelenmiş domates

Defne yaprağı

2-3 sivri biber

6-7 adet arpacık soğan

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tane karabiber

Tuz Yapılışı Bir tencerenin içine yağları döküp dilimlediğiniz biber, sarımsak ve soğanı atıp kavurun.

Soteleme yaparken dilimlediğiniz mantarları ve maydanozları da rendelediğiniz domatesleri de ekleyip sotelemeye devam edin.

Bir süre soteledikten sonra üzerine 1,5 su bardağı su ekleyin.

Ardından temizlenmiş fileto levrek, karabiber, defne yaprağı ve tuzu da ilave edip yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırında Levrek Nasıl Yapılır? Hafif olduğu kadar lezzetli bir fırında levrek tarifi için ihtiyaç duyacağınız malzemeleri hazırlanışta kullanacağınız sosun yapılmasında gerekli olan malzemeler ve ana malzemeler şeklinde iki grup olarak düşünebilirsiniz.

Servis sırasında levreğin yanına ekleyeceğiniz sos için de hazırlık aşamasında kullanacağınız sosa bazı malzemeler ilave etmeniz gerekebilir. Ana Malzemeler İki adet levrek balığı,

Üç kaşık zeytinyağı,

Elli gram tereyağı,

İkişer adet orta boy domates,

Soğan ve patatesle bunlara ek olarak birer tutam tuz ve karabiber Ayrıca roka, dereotu ya da turşu gibi farklı yeşillik ve sebzeler eklemek istiyorsanız gereksinimler listenize bu malzemeleri de ilave etmelisiniz. Sos Malzemeleri İki diş sarımsak,

İki ya da üç adet domates,

Suyunu sıkmak üzere bir limon,

Elli gram kadar tereyağı,

Bir veya iki kaşık salça

Bir tutam tuz ve pul biber

Bunun yanında serviste de sos kullanmayı düşünüyorsanız, bu malzemelerden biraz daha fazla edinebilir ve elinizde bulunuyorsa ek olarak elma sirkesi ile fesleğen gibi farklı tatlar verecek malzemeler kullanabilirsiniz. Levrek Yapılışı Lezzetli bir levrek pişirme tarifi için gerekli adımlara geçmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var. İlk olarak levreklerinizi oldukça iyi bir biçimde temizlemeli, kılçıkları, siyah lekeleri ve pulları almalı, son olarak da kenarlarını çizmelisiniz. Kendiniz yapmak yerine, bir balıkçıda temizletmeniz de mümkündür.

Ayrıca balığın gövdesini, içerisine yerleştireceğiniz malzemelerin ve levreğin kendisinin kolayca pişebilmesi için çok derin olmayan bir biçimde açmalısınız, bu sayede fırına vermeden önce, balığın gövdesine dereotu, maydanoz gibi yeşillikler koyabilirsiniz. Bu yeşillikler tarifinize ayrı bir lezzet katmanın yanı sıra, hazırlanma ve bilhassa pişme işlemi sırasındaki kokuyu da oldukça önler. Levrek balıklarınızı bu işlemlerle fileto haline getirmeniz, işleri sizin için daha hızlı ve kolay bir hale getirir.

Bu işlemlerden sonra zeytinyağı, pul biber, karabiber, limon suyu ve tuzu karıştırarak bir sos elde edin. Bu sosu iyice temizlediğiniz ve kenarlarını çizdiğiniz levreğin üzerinde gezdirin.

Üzeri yağlanmış bir kağıdı fırın tepsisine yayın ve tepsiye halka biçiminde kesilmiş patates, soğan, domates ve benzeri malzemeleri güzelce yerleştirin. Bu dilimlenmiş sebzelerin üzerine levreklerinizi bırakın. Daha sonra tepsiyi fırına verin ve fırınınızı 180 ile 200 derece arasına getirin. 20 dakika civarında bir süre boyunca piştikten sonra levrekleri fırından çıkarın ve kısa bir süre dinlendirin.

Ayrıca fırında levreğinizin yanına servis için de bir sos eklemeniz lezzeti daha da artırır.

Serviste kullanacağınız sosu hazırlamak için önce zeytinyağını tavada hafif bir biçimde kızdırın.

Ardından ince kesilmiş soğan ve küp şeklinde kesilmiş domates ekleyin ve daha sonra da soteleyin.

Domates suyu, tuz, elma sirkesi ve fesleğen gibi malzemeler ekleyerek, servis sosunun daha tatlı ile ekşi arası bir kıvamda olmasını sağlayabilir, böylece levreğinize daha uygun bir lezzet ayarı tutturabilirsiniz. Fırında Levrek İçin İpuçları Levrek pişirme tarifi için en önemli püf noktalardan biri levreğinizin olabildiğince iyi bir biçimde temizlenmiş olmasıdır.

Balığın kenarlarına atacağınız çizikler, pişirme işlemini oldukça kolaylaştıracak ve hızlandırır. Ayrıca pişirme işleminde levreğin gövdesine koyacağınız yeşillikler, kokuyu ciddi oranda azaltır.

Fırın tepsisine yağlı kağıt sermeniz sayesinde, pişirme işleminden sonraki kısa süreli dinlendirmede fazla yağın, size ekstra bir zahmet yaratmadan süzülmesini sağlayabilirsiniz.